Путин хочет превзойти Сталина и заморить голодом Украину и мир: интервью с экспертом

В последние дни в инфопространстве активно говорят о том, что Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию в России, а впоследствии заявить об аннексии временно оккупированных территорий Украины.

Объявит ли Путин всеобщую мобилизацию и какой результат он получит, что россияне хотят делать с оккупированными частями украинского юга и насколько сильно в окружении хозяина Кремля поддерживают продолжение войны – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

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Мобилизация в России и путинские "победы"

Сергей, Путин действительно собирается объявить всеобщую мобилизацию?

Песков уже опроверг эту историю о мобилизации. Скорее всего, ее не будет из-за сверхнизкого морального духа россиян и низкого желания идти воевать против Украины.

Одно дело мобилизовать часть контрактников условных, приглашенных с периферии РФ, и совсем другое – объявлять полную мобилизацию по всей стране.

Тогда мы увидим, что сюда отправят всех без исключения. В том числе и отмобилизованных из крупных российских городов, таких как Питер и Москва. А через некоторое время в обратном направлении поедут похоронки. В таких обстоятельствах уже нельзя будет так легко побороть шквал критики и недовольство матерей российских призывников. Поэтому этот вариант исключается.

Сейчас в Украине воюют только представители национальных меньшинств, проживающих в РФ. Следовательно, в национальных республиках зреет вопрос, почему воюют не этнические русские, а именно граждане этих республик?

Сергей Быков уверен, что Путин не решится объявить мобилизацию / Фото из архива спикера

О какой "победе" Путин может объявить?

Понятно, что ни о каких подлинных победах не может быть и речи. Сегодня для россиян победой могут сделать "взятие" Мариуполя. В свою очередь это позволило автоматически одержать еще одну "победу" и открыть сухопутный коридор в Крым.

Также, если мы проанализируем последние ракетные обстрелы агрессора, то увидим, что они, прежде всего, направлены против украинской инфраструктуры, железнодорожных узловых станций и расположенных там электрических подстанций. Недавно российские войска нанесли массированный удар по электроподстанциям на железной дороге для того, чтобы остановить электропоезда, идущие к нам с помощью западных партнеров.

Важно и то, что эти транспортные узлы используются для экспорта украинского зерна. Президент России хочет не только уморить голодом всю нашу страну, но и значительную часть мира. Сделав это, российский лидер хочет превзойти Сталина. Это и есть составляющие путинского рецепта победы.

Путин хочет "продать" россиянам придуманную "победу" на Донбассе / Фото Getty Images

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"Референдумы" в Украине и планы Кремля

Что Кремль планирует делать с нашим югом, если ему не удастся провести там референдум?

Так или иначе, российский фюрер пытается прикрыть свои преступные действия иллюзией каких-то правовых норм. В Москве до сих пор не переходили этот предел, просто придя и забрав захваченные территории без всякой попытки оформить это юридически.

Пока таких примеров у нас не было. И у меня большие сомнения в том, что мы увидим что-то подобное в отношении Херсонской области, например. Я в это не верю. Они всегда пытаются прикрыть свои неправомерные действия какой-то ширмой вроде псевдореферендумов или чего-нибудь подобного.

Им это нужно для того, чтобы не выглядеть в глазах мирового сообщества законченными нахалами.

А что будет ждать в ближайшие дни Донбасс? Россияне могут объявить о его поглощении?

Я был уверен, что президент России не признает псевдореспублики на Донбассе. Даже спорил с одним депутатом в студии одного из наших больших телеканалов. Это произошло как раз в тот день, когда Путин должен был подписать указ о признании.

Он говорил мне, что признает, а я наоборот настаивал на том, что нет, потому что, чтобы такое сделать надо быть безумным. В результате я потерпел поражение. Анализируя действия того или иного политического деятеля, я всегда рассматриваю его действия через призму законов логики.

Путин может объявить о присоединении квазиреспублика к России / Коллаж сайта 24 канала

Однако в этот раз мне такой подход не помог, ведь кремлевский вождь пошел против абсолютно всех законов логики. Поэтому мы действительно можем ожидать решения о присоединении Луганды к России.

Но опять же, разве это поможет Путину? Нет, совершенно ничем. Это наоборот еще больше разозлит украинцев. Это во-первых, а во-вторых, приведет к нарастанию темпов наложения новых санкций в Россию. Седьмой пакет санкций уже полностью парализует российскую экономику.

Такое развитие событий предусмотрено в дорожной карте наложения санкций, разработанной группой Ермака-Макфола. То есть, если не дай Бог, президент Путин примет решение о присоединении квазиреспублик, это повлечет за собой рост темпов поставки оружия в Украину и усиление санкционного давления на страну-агрессора.

Отношение российской элиты к войне против Украины

Как к продолжению войны относятся в окружении Путина?

Наиболее воинственное крыло продолжает доминировать. И такое положение дел мы будем наблюдать даже после гипотетического ухода Путина от дел так или иначе. Ведь эта агрессивная вертикаль держится не только на фигуре российского президента.

Она сконструирована благодаря коллективным усилиям так называемого кооператива "Озеро". Поэтому не стоит думать, что что-то изменится в лучшую сторону. Смена главного действующего лица не повлечет за собой лучших перемен для нас. В доказательство этого можно вспомнить уже хотя бы фразу Навального о "Крыме – не бутерброде".

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