Чи оголосить Путін загальну мобілізацію та який результат він отримає, що росіяни хочуть робити з окупованими частинами українського півдня та наскільки сильно в оточенні господаря Кремля підтримують продовження війни – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів глава Інституту публічної політики і консалтингу Сергій Биков.

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Мобілізація в Росії та путінські "перемоги"

Сергію, Путін справді збирається оголосити загальну мобілізацію?

Пєсков вже спростував цю історію про мобілізацію. Скоріш за все, її не буде через наднизький моральний дух росіян та низьке бажання йти воювати проти України.

Одна справа мобілізувати частину контрактників умовних, запрошених з периферії РФ, і зовсім інша – оголошувати повну мобілізацію по всій країні.

Тоді ми побачимо, що сюди відправлять всіх без винятку. В тому числі й відмобілізованих з великих російських міст таких, як Пітер та Москва. А за якийсь час у зворотному напрямку поїдуть похоронки. За таких обставин вже не можна буде так легко побороти шквал критики і невдоволення матерів російських призовників. Тому цей варіант виключається.

Зараз в Україні воюють лише представники національних меншин, що мешкають у РФ. А відтак, у національних республіках зріє питання, чому воюють не етнічні росіяни, а саме громадяни цих республік?

Сергій Биков впевнений, що Путін не наважиться оголосити мобілізацію / Фото з архіву спікера

Про яку "перемогу" Путін може оголосити?

Зрозуміло, що ні про які справжні перемоги не може бути й мови. Сьогодні для росіян перемогою можуть зробити "взяття" Маріуполя. Своєю чергою це дало можливість автоматично здобути ще одну "перемогу" і відкрити сухопутний коридор до Криму.

Також, якщо ми проаналізуємо останні ракетні обстріли агресора, то побачимо, що вони перш за все спрямовані проти української інфраструктури, залізничних вузлових станцій та розташованих там електричних підстанцій. Нещодавно російські війська завдали масованого удару по електропідстанціях на залізниці для того, щоб зупинити електропотяги, які йдуть до нас із допомогою від західних партнерів.

Важливо ще й те, що ці транспортні вузли використовуються для експорту українського зерна. Президент Росії хоче не тільки заморити голодом всю нашу країну, але й значну частину світу. Вчинивши у такий спосіб, російський лідер хоче перевершити Сталіна. Це і є складові путінського рецепта перемоги.

Путін хоче "продати" росіянам придуману "перемогу" на Донбасі / Фото Getty Images

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"Референдуми" в Україні та плани Кремля

Що Кремль планує робити з нашим півднем, якщо йому не вдасться провести там "референдум"?

Так чи інакше, російський фюрер намагається прикрити власні злочинні дії ілюзією якихось правових норм. У Москві досі не переходили цю межу, просто прийшовши і забравши захоплені території без будь-якої спроби оформити це юридично.

Поки таких прикладів у нас не було. І я маю великі сумніви щодо того, що ми побачимо щось подібне відносно Херсонської області, наприклад. Я в це не вірю. Вони завжди намагаються прикрити свої неправомірні дії якоюсь ширмою на кшталт псевдореферендумів чи ще чогось такого.

Їм це потрібно для того, щоб не виглядати в очах світової спільноти закінченими нахабами.

А що чекатиме найближчими днями Донбас? Росіяни можуть оголосити про його поглинання?

Я був упевнений, що президент Росії не визнає псевдореспубліки на Донбасі. Навіть побився об заклад з одним депутатом у студії одного з наших великих телеканалів. Це трапилося якраз у той день, коли Путін мав підписати указ про визнання.

Він казав мені, що визнає, а я навпаки наполягав на тому, що ні, бо щоб таке утнути треба бути божевільним. В результаті я зазнав поразки. Аналізуючи дії того чи іншого політичного діяча, я завжди розглядаю його дії крізь призму законів логіки.

Путін може оголосити про приєднання квазіреспублік до Росії / Колаж сайту 24 каналу

Однак, цього разу мені такий підхід не допоміг, адже кремлівський вождь пішов проти абсолютно усіх законів логіки. Тому ми дійсно можемо очікувати рішення про приєднання Луганди до Росії.

Але знову ж таки, хіба це якось допоможе Путіну? Ні, абсолютно нічим. Це навпаки лише ще більше розлютить українців. Це по-перше, а по-друге, призведе до наростання темпів накладання нових санкцій на Росію. Сьомий пакет санкцій вже повністю паралізує російську економіку.

Такий розвиток подій передбачений у дорожній карті накладання санкцій, розробленій групою Єрмака-Макфола. Тобто, якщо не дай Боже, президент Путін ухвалить рішення про приєднання квазіреспублік, це спричинить зростання темпів постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску на країну-агресора.

Ставлення російської еліти до війни проти України

Як до продовження війни ставляться в оточенні Путіна?

Найбільш войовниче крило продовжує домінувати. І такий стан справ ми спостерігатимемо навіть після гіпотетичного відходу Путіна від справ в той чи інший спосіб. Адже ця агресивна вертикаль тримається не тільки на фігурі російського президента.

Вона сконструйована завдяки колективним зусиллям так званого кооперативу "Озеро". Тому не варто думати, що щось зміниться в кращий бік. Зміна головної дійової особи не потягне за собою кращих змін для нас. На доказ цього можна пригадати вже хоча б фразу Навального про "Крим – не бутерброд".

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