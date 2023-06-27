Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнера", но не Пригожина: для чего ему это нужно, указали в ІSW

Кремлевский диктатор Путин стремится сохранить силы ЧВК "Вагнер", чтобы поддерживать свои операции в Украине и другие международные действия. А руководителя террористической группировки диктатор не простит.

По крайней мере, так полагают в Институте изучения войны. Будущее ППК "Вагнер" после попытки вооруженного восстания пока неясно, но оно, скорее всего, будет без Пригожина. И вообще ЧВК может не продолжить свое существование как отдельная или единая организация.

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В то же время в организации отмечают, что Путин мог арестовать командование ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина за государственную измену, но предложил простить и интегрировать его войска, что указывает на то, что Путину нужна обученная и эффективная рабочая сила.

Возможны сценарии существования ЧВК "Вагнера"

Российский президент также предположительно пытается завершить инициированную минобороны России попытку формализации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 июня заверил своих иностранных коллег, что ЧВК "Вагнер" продолжит операции в Мали и Центральноафриканской Республике.

Кремль может решить сохранить структуру "Вагнера" исключительно для поддержки операций в Африке или на Ближнем Востоке и разделить группу войск ЧВК "Вагнер" в Украине. Подобные сценарии могут повлиять на моральный дух и боеспособность сил "вагнеровцев",

– говорится в отчете.

Вербовка продолжается

Риторика Путина и Лаврова поддерживает внутреннюю информационную кампанию в России, чтобы простить и сохранить бойцов Вагнера.

Более того, сотрудники "Вагнера" продолжают вербовать наемников в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени.