Принаймні, так вважають в Інституті вивчення війни. Тож, майбутнє ПВК "Вагнер" після спроби збройного повстання поки що неясне, але воно, швидше за все, буде без Пригожина. І узагалі, ПВК може не продовжити своє існувати як окрема або єдина організація.

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Водночас в організації наголошують, що Путін міг заарештувати командування ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина за державну зраду, але натомість запропонував пробачити та інтегрувати його війська, що вказує на те, що Путіну потрібна навчена та ефективна робоча сила.

Можливі сценарії існування ПВК "Вагнера"

Російський президент також, ймовірно, намагається завершити ініційовану Міноборони Росії спробу формалізації. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 26 червня запевнив своїх іноземних колег, що ПВК "Вагнер" продовжить операції в Малі та Центральноафриканській Республіці.

Кремль може вирішити зберегти структуру "Вагнера" виключно для підтримки операцій в Африці чи на Близькому Сході та розділити групу військ ПВК "Вагнер" в Україні. Подібні сценарії можуть вплинути на моральний дух та боєздатність сил вагнерівців,

– йдеться у звіті.

Вербування триває

Риторика Путіна і Лаврова підтримує внутрішню інформаційну кампанію в Росії, щоб пробачити та зберегти бійців "Вагнера".

Ба більше, співробітники "Вагнера" продовжують вербувати найманців у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Тюмені.