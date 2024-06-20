Путин хочет создать альтернативу НАТО: в ISW объяснили, кто туда войдет и при чем здесь СССР

Российский диктатор Владимир Путин стремится создать коалицию стран, чтобы представить подобное объединение как реальную альтернативу НАТО.

Как пояснили специалисты, речь идет о странах, которые имеют исторически теплые связи с Советским Союзом. Так, накануне визита во Вьетнам, 19 июня, Путин опубликовал статью во вьетнамской государственной газете Nhân Dân, в которой использовал преимущественно те же информационные строки, что и в статье от 18 июня в северокорейской государственной газете Rodong Sinmun.

Смотрите также Саммит мира 2․0: привлекут ли Россию к переговорам и, удалось ли убедить Глобальный Юг

Путин пытается сформировать альтернативу НАТО

В ISW пишут, что в статье Путин сослался на историческую память о поддержке Советского Союза Вьетнама во время войны во Вьетнаме, которую назвал "героической борьбой против иностранных захватчиков".

Российский диктатор отметил, что сегодня исполняется 30 лет со дня подписания Договора об основных принципах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом.

В частности, хозяин Кремля похвалил Вьетнам за проведение "независимой внешней политики" и поддержку мирового порядка, основанного на "принципах равенства между нациями и невмешательства во внутренние дела",

Таким образом он повторил свои похвалы Северной Корее 18 и 19 июня.

Также президент России заявил, что, как и Северная Корея, Вьетнам разделяет взгляды России на формирование новой системы "равной и неделимой евразийской безопасности" – хотя Вьетнам, как и большинство Юго-Восточной Азии, обычно не включается в политические концепции Евразии,

– объяснили аналитики.

Эксперты пришли к выводу, что российский диктатор имеет целью создать коалицию стран, которую он мог бы попытаться представить как реальную альтернативу НАТО.

В то же время вражеский глава стремится создать иллюзию, что западные страны единственные сторонники Украины, а остальной мир – стоит за Россию.

"Путин, вероятно, намерен использовать историческую память о положительных отношениях с Советским Союзом и предыдущую помощь другим государствам для создания коалиции стран, которую он мог бы попытаться представить как реальную альтернативу НАТО", – говорится в отчете.

Белый дом утверждает то же самое

Старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер считает, что визит диктатора в Северную Корею свидетельствует о стремлении страны-агрессора собрать коалицию с другими странами, в частности с КНДР, Ираном, Сирией и, частично, Китаем.

Относительно встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и пышности, которые отражают тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства,

– говорит американский чиновник.

Что говорит Столтенберг о договоре между Россией и КНДР

По данным Reuters, Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписали Россия и КНДР, демонстрирует растущую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

Мы должны осознавать, что авторитарные государства все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели,

– заявил он.

По его словам, усиление сближения России и других азиатских стран означает, что для Североатлантического альянса еще более важно сотрудничать с союзниками в этом регионе.