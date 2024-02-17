Оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что Россия никогда не была гламурной. Все звезды, которые хотели закрепить такой образ страны, – очень раздражали Путина.

Смотрите также Целенаправленное убийство, – Яковенко о смерти Навального

Какая страна на самом деле нравится Путину

"Ему никогда не хотелось "концертов на теплых крышах". Он хочет, чтобы все было холодно, мрачно и жестко. Поэтому вместо этих элементов гламура – был фашизм зековский, озверевший – это то, что надо Путину", – сказал Игорь Яковенко.

Поэтому российский диктатор пытается создать новую элиту. К нее он привлекает людей, которые вернулись из Украины с руками по локоть в крови. Путин надеется, что они смогут стать новой элитой, но это ему плохо удается.

Путину очень хотелось бы создать что-то похожее на сталинский СССР, но это абсолютно невозможно. Суть страны, социальная структура, экономика, историческое время – все это изменилось. Но он дальше мечтает о создании России со "сталинским лицом", впрочем у него ничего не получится, потому что это утопия,

– подчеркнул Яковенко.

Солдаты приезжают с фронта и снова начинают совершать преступления. Но Путин настолько хочет воплотить свои планы, что не учитывает то, что все эти люди умеют только убивать.

Что происходит в России: актуальные новости