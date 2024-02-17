Опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що Росія ніколи не була гламурною. Всі зірки, які хотіли закріпити такий образ країни, – дуже дратували Путіна.

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Яка країна насправді подобається Путіну

"Йому ніколи не хотілося "концертів на теплих дахах". Він хоче, щоб все було холодно, похмуро та жорстко. Тому замість цих елементів гламуру – був фашизм зеківський, озвірілий – це те, що треба Путіну", – сказав Ігор Яковенко.

Тож російський диктатор намагається створити нову еліту. До неї він залучає людей, які повернулися з України з руками по лікоть у крові. Путін сподівається, що вони зможуть стати новою елітою, але це йому погано вдається.

Путіну дуже хотілося б створити щось схоже до сталінського СРСР, але це абсолютно неможливо. Суть країни, соціальна структура, економіка, історичний час – все це змінилося. Але він далі мріє про створення Росії зі "сталінським обличчям", втім у нього нічого не вийде, бо це утопія,

– наголосив Яковенко.

Солдати приїжджають з фронту й знову починають скоювати злочини. Але Путін настільки хоче втілити свої плани, що не зважає на те, що всі ці люди вміють тільки вбивати.

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