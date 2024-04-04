Путин придумал, где еще начать войну, чтобы отвлечь внимание от Украины

Венгрия берет на себя роль главного шатуна Европы. Толерантность, мягкотелость и лояльность европейского политикума в отношении российских агентов в ЕС до добра не доведет – это истина.

Россия руками Орбана катализирует новую войну

Когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал не латентно, а явно и активно поддерживать российские нарративы и вообще страну-агрессора, было понятно, что Европа погружается в серьезный внутренний кризис. Опять-таки, это не из-за наличия Орбана, как паршивой овцы в стаде, а из-за бездействия самого стада.

Читайте также Кое-что интересное о новом призыве в России

И вот, на третий год активной, открытой пророссийской деятельности Орбан выходит на новый уровень дестабилизации Европы. Теперь он не просто блокирует инициативы по помощи Украине, а катализирует и спонсирует новую войну в Европе, в ее самом опасном регионе для взрыва, южном подбрюшье – Балканах.

Так, на этой неделе Орбан прибывает с официальным визитом в Боснию и Герцеговину, где проведет встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Орбан везет Додику 100 миллионов евро, которые называют инвестициями в социальную сферу, но есть нюанс.

Функционал Виктора Орбана сейчас – это некая прокладка, через которую проводится финансирование дестабилизирующих ЕС элементов, в частности – Додика.

Именно Милорад Додик блокирует вопрос присоединения Боснии и Герцеговины к Европейскому Союзу, продвигает идею раскола Боснии и Герцеговины через выход Республики Сербской. Против самого Додика ЕС планирует вводить усиленные персональные санкции, что, в свою очередь, будет блокировать Орбан.

Заметьте Мы входим в "странный новый мир", в котором будет одно средство сдерживания

По сути, через Орбана сейчас финансируются евроскептические настроения, пророссийские политики и явления, дестабилизирующие Европу. С учетом напряженности в регионе все это может очень быстро перерасти в очередной кровавый конфликт на Балканах. В свою очередь, по замыслу не так Орбана, как его московских кураторов, очередная война на Балканах может отвлечь Европу от Украины, чего и стремятся россияне. Орбан в их планах, как европейская шестерка в ранге "старший куда послать".

Цель России – предотвратить вступление Боснии и Герцеговины в Европейский Союз, расколоть ее и как максимум спровоцировать кровопролитие. Именно на это Орбан и везет сепаратисту Додику финансирование. Европа как лемминг, в своей аморфности и апатии, несется к краю обрыва.