Планы Путина касательно войны в 2023 году: сможет ли диктатор уменьшить поддержку Запада

Российский диктатор Путин надеется, что зимние холода заставят Европу прогнуться перед ним и снизить свою поддержку Украины. Это, конечно, существенно помогло бы ему на фронте.

Запад понял, что Путин ему не нужен

Он делает ставку на энергетический шантаж и пытается навязать его нашим союзникам буквально с начала полномасштабной войны, но это не работало тогда и сейчас не работает. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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По его словам, Европа наоборот перезагрузилась, и это доказывают последние выступления ее лидеров – Борреля, Шольца, и даже Штайнмайера, который был очень лоялен России, всегда видел ее в составе большой европейской семьи и предлагал Украине формулу, по которой она должна была показаться. Однако мы не согласились, а со временем и Штайнмайер изменил свое мнение.

Все сказали, что Путин – это мусор, это фашизм, и его нужно выбрасывать за борт. Нужно расширять, меняться и строить безгазовое, безугольное промышленное будущее,

– подчеркнул Давидюк.

Поддержка будет

Политолог добавил, что Европа не устает от войны и поддержки Украины. Но нам следует и дальше показывать ей ужас этой войны и демонстрировать, что пока у Европы есть Украина – эти ужасы не пройдут на ее территорию. Таким, по мнению Давидюка, должен быть главный месседж Украины.

То же касается и усталости или, например, нежелания передавать деньги в США. В настоящее время все дискуссионные вопросы поддержки Украины связаны только с внутриполитической партийной борьбой.

"Республиканцы действительно хотят получить большинство, как обычно и бывает, когда президент демократ. Но я напомню, что при республиканцах Украина всегда получала даже больше, чем при демократах. Поэтому сейчас переживать, что изменится партия и изменится отношение к Украине, не надо", – подчеркнул Давидюк.

Он объяснил, что даже когда Трамп был президентом США и очень симпатизировал Путину, выдвигать претензии или чеки Украины он все равно не мог. Дело в том, что все-таки работают институции и есть общегосударственная стратегия сильной Украины, которая полезна и нужна им самим.

Украина получит российские деньги

Также Давыдюк считает, что у Украины есть все шансы получить российские деньги на восстановление страны. В первую очередь потому, что когда перед Западом встанет вопрос – дать свои деньги или российские, они, очевидно, дадут именно российские.

Он подчеркнул, что в настоящее время внешний долг Украины доходит до 100 процентов нашего ВВП, после чего кредиты давать не смогут.

Тогда будет понимание того, что для того чтобы Украина стартанула и усилилась, им нужно будет давать нам российские деньги,

– считает политолог.

Кроме того, Украина намерена вступать в ЕС и НАТО, а мировые лидеры признают это желание и ждут пока мы выполним необходимые условия, наше государство может выполнять их именно за российские деньги. И это абсолютно вероятный вариант, ведь Украина сейчас задает реальную стратегию и посылает одновременно простой и сильный месседж – для восстановления нам нужны российские деньги максимально много и максимально быстро.

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Какая помощь потребуется Украине в 2023 году

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, в 2023 году Украине нужно будет 38 миллиардов долларов только для покрытия дефицита бюджета, поскольку он будет ежемесячно составлять 3-4 миллиарда долларов.

Следовательно, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС работает над тем, чтобы предоставлять Украине 1,5 миллиарда долларов ежемесячно. Остальные, то есть более 20 миллиардов, Украина планирует получить от США и МФВ, и имеет значительный прогресс в решении этого вопроса.