Захід зрозумів, що Путін йому не потрібен

Він робить ставку на енергетичний шантаж і намагається нав'язати його нашим союзникам буквально з початку повномасштабної війни, але це не працювало тоді і не працює зараз. Про це 24 каналу розказав політолог Микола Давидюк.

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За його словами, Європа навпаки перезавантажилася, і це доводять останні виступи її лідерів – Борреля, Шольца, і навіть Штайнмаєра, який був дуже лояльний до Росії, завжди бачив її у складі великої європейської родини та пропонував Україні формулу, за якої вона мала здатися. Однак ми не погодилися, а з часом і Штайнмаєр змінив свою думку.

Всі сказали, що Путін – це сміття, це фашизм, і його треба викидати за борт. Потрібно розширяти, змінюватися і будувати безгазове, безвугільне промислове майбутнє,

– підкреслив Давидюк.

Підтримка буде

Політолог додав, що Європа не втомлюється від війни та від підтримки України. Але нам слід і далі показувати їй жахіття цієї війни і демонструвати, що поки у Європи є України – ці жахіття не пройдуть на її територію. Таким, на думку Давидюка, має бути головний меседж України.

Те ж стосується і втоми чи, наприклад, небажання передавати гроші у США. Наразі усі дискусійні питання щодо підтримки України пов'язані лише з внутрішньополітичною партійною боротьбою.

"Республіканці дійсно хочуть здобути більшість, як зазвичай і буває, коли президент демократ. Але я нагадаю, що при республіканцях Україна завжди отримувала навіть більше, аніж при демократах. Тому зараз переживати, що зміниться партія і зміниться ставлення до України, не треба", – наголосив Давидюк.

Він пояснив, що навіть коли Трамп був президентом США і дуже симпатизував Путіну, виставляти претензії чи чеки України він все одно не міг. Річ у тім, що все-таки працюють інституції і є загальнодержавна стратегія сильної України, яка корисна і потрібна їм самим.

Україна отримає російські гроші

Також Давидюк вважає, що Україна має всі шанси отримати російські гроші на відбудову країни. Насамперед тому, що коли перед Заходом постане питання – дати свої гроші чи російські, вони, вочевидь, дадуть саме російські.

Він наголосив, що наразі зовнішній борг України добігає до 100 відсотків нашого ВВП, після чого кредитів давати не зможуть.

Тоді буде розуміння того, що для того, щоб Україна стартанула і посилилася, їм треба буде давати нам російські гроші,

– вважає політолог.

Крім того, Україна має намір вступати до ЄС та НАТО, а світові лідери визнають це бажання і чекають, поки ми виконаємо необхідні умови, наша держава може виконувати їх саме за російські гроші. І це абсолютно ймовірний варіант, адже Україна зараз задає реальну стратегію, і посилає водночас простий і сильний меседж – для відбудови нам потрібні російські гроші, максимально багато і максимально швидко.

Повний стрім з Миколою Давидюком: дивіться відео

Якої допомоги потребуватиме Україна у 2023 році

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у 2023 році Україні потрібно буде 38 мільярдів доларів лише для покриття дефіциту бюджету, оскільки він щомісяця складатиме 3 – 4 мільярди доларів.

Відтак, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС працює над тим, щоб надавати Україні 1,5 мільярда доларів щомісяця. Решту, себто понад 20 мільярдів, Україна планує отримати від США та МФВ, і має значний прогрес у розв'язанні цього питання.