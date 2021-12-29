Путин хочет упростить получение гражданства для жителей бывшего СССР и даже их детей

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект по упрощению приобретения российского гражданства. Документ предусматривает сокращение требований к более 20 категориям граждан.

Текст документа уже опубликован на сайте парламента государства-агрессора. По мнению Путина, его инициатива даст возможность получить гражданство России тем людям, которые способны стать полноценными членами российского общества.

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Требования упростили для граждан бывшего СССР

Требования по получению гражданства сократили для более 20 категорий граждан.

Кому, в частности, упростили получение гражданства:

гражданам бывшего Советского Союза;

детям граждан бывшего СССР;

участникам государственной программы по добровольному переселению в Россию граждан, проживающих за границей;

людям, близкие родственники которых проживают в России.

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Путин же решил уберечь Россию от лиц, которые хотели бы получить гражданство из-за фиктивного брака. Поэтому люди, которые состоят в браке с россиянином или россиянкой, могут получить гражданство только при условии, что есть общий ребенок.

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Сам президент России оставил за собой право предоставлять гражданство в исключительных условиях. Речь идет о ветеранах Второй мировой войны, людях, имеющих заслуги перед Россией или представляющих интерес из-за своей профессиональности.

Чем грозит принятие соответствующего законопроекта

Согласно законопроекту Путина, под категории, которым будет упрощено получение гражданства России, подпадает большинство населения бывших республик СССР. Более того, этот круг расширяется благодаря пункту о "прямой линии родства с людьми, жившими на территории Российской империи". Это значительно облегчает агрессорские намерения Кремля относительно дальнейшей так называемой "защиты своих граждан на территории других государств".

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Кремль активно проводит паспортизацию оккупированных территорий Украины – говорится о Крыме и части Донбасса.

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В документах не была указана прописка, а также они не давали права на получение социальных льгот.

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