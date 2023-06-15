Устроит ли Путин катастрофу на Курской АЭС: оперативная сводка от Романа Свитана

Путин и Кремль вроде бы готовы к серьезным шагам, а именно к теракту на Курской АЭС, находящейся в России. Таким образом, диктатор стремится продемонстрировать "болотному" народу, что они якобы воюют против всего мира и для них действительно есть угроза.

Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Возможный теракт на Курской АЭС

Военный эксперт напомнил, что более 20 лет назад российская ФСБ взорвала около десятка домов в России, чтобы Путина поставить президентом. Тогда все это пытались повесить на чеченцев.

Последний дом, готовившийся к подрыву, был в Рязани. Там местные жители вместе с полицией вычислили этих ФСБшников и связали. На следующий день их вытащил Патрушев, рассказав, что это была якобы проверка.

После такого освещения действий ФСБ – взрывы домов остановились. Впоследствии это назвали "рязанский сахар". Ведь именно в мешках из-под сахара таскали взрывчатку под дома,

– рассказал Роман Свитан.

"Тоже самое они могут сделать и сейчас – взорвать любую станцию. Оптимальный вариант для них – это именно Курская АЭС, которая ближе к нам. А дальше повесить это все на украинский народ или российские силы, которые сейчас в Белгороде", – объяснил военный эксперт.



Где расположен Курск / Скриншот с видео

Он добавил, что на этом фоне Путин может попытаться объявить мобилизацию. Ведь сейчас диктатор ищет механизмы, как объявить мобилизацию или ввести военное положение, чтобы полностью всю экономику перевести на военные рельсы. Хотя зачем это ему – непонятно. Он и так это может сделать, потому что вся власть узурпирована Путиным и его элитой.

Угрозы Лукашенко применить ядерное оружие

По мнению Романа Свитана, такая угроза всегда есть. Особенно когда у обезьяны появляется в руках граната. Однако вопрос в том, действительно ли появилась у этой обезьяны граната? Ведь это может быть и проблема для дающего – эта "граната" может улететь в его сторону.

Именно поэтому есть еще очень большой вопрос, действительно ли Путин передаст саму ядерку, или это только риторика накануне саммита НАТО и "Рамштайна". Это как раз больше похоже на такие "пугалки",

– отметил Роман Свитан.

"Увидим, как будет передаваться самое ядерное оружие, под чьим управлением и в какие места. Ведь до сих пор непонятно – где и как быстро он (Лукашенко – 24 Канал) смог подготовить места для хранения ядерного оружия. Россияне за 10 лет Феодосию подготовить не смогли для хранения в Крыму", – рассказал военный эксперт.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Атака беспилотников на Крым

Свитан объяснил, что Крым по своей площади – очень большой полуостров. Закрыть его системами ПВО – невозможно, даже если там собрать все ПВО России.

Закрыть его так, например, как сейчас закрытый Киев, – нереально. Есть маршруты, как можно пройти, есть карты расположения ЗРК. Кстати, в последнее время очень много помогают крымчане, передавая локацию этих систем,

– рассказал Роман Свитан.

Он подчеркнул, что в направлении от Джанкоя в сторону Симферополя и Севастополя – буквально натыкано военными объектами, то есть гарнизонами, составами, рампами для загрузки техники.

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