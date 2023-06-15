Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Можливий теракт на Курській АЕС

Військовий експерт нагадав, що понад 20 років тому російська ФСБ підірвала з десяток будинків в Росії, аби Путіна поставити президентом. Тоді це все намагалися повісити на чеченців.

Останній будинок, який готувався до підриву, був в Рязані. Там місцеві мешканці разом з поліцією вирахували цих ФСБшників та "повʼязали". На наступний день їх витягнув Патрушев, розповівши, що це нібито була перевірка.

Після такого висвітлення дій ФСБ – підриви будинків зупинилися. Згодом це назвали "рязанський цукор". Адже саме в мішках з-під цукру тягали вибухівку під будинки,

– розповів Роман Світан.

"Теж саме вони можуть зробити й зараз – підірвати будь-яку станцію. Оптимальний варіант для них – це саме Курська АЕС, яка ближче до нас. А далі повісити це все на український народ або на російські сили, які зараз в Бєлгороді", – пояснив військовий експерт.



Де розташований Курськ / Скриншот з відео

Він додав, що на цьому фоні Путін може спробувати оголосити мобілізацію. Адже зараз диктатор шукає механізми, як обʼявити мобілізацію чи ввести воєнний стан, аби повністю всю економіку перевести на військові рейки. Хоча навіщо це йому – незрозуміло. Він й так це може зробити, бо вся влада узурпована Путіним та його елітою.

Погрози Лукашенка застосувати ядерну зброю

На думку Романа Світана, така загроза завжди є. Особливо, коли у мавпи зʼявляється в руках граната. Проте питання в тому, чи дійсно зʼявилася в цієї мавпи граната? Адже це може бути й проблема для того, хто дає – ця "граната" може полетіти в його бік.

Саме тому є ще дуже велике питання, чи дійсно передасть Путін саму ядерку, чи це тільки риторика напередодні саміту НАТО та "Рамштайну". Це якраз більше схоже на такі "лякалки",

– зазначив Роман Світан.

"Побачимо, як буде передаватися сама ядерна зброя, під чиїм керуванням і в які місця. Адже досі незрозуміло – де та як швидко він (Лукашенко – 24 Канал) зміг підготувати місця для зберігання ядерної зброї. Росіяни за 10 років Феодосію підготувати не змогли для зберігання в Криму", – розповів військовий експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Атака безпілотників на Крим

Світан пояснив, що Крим за своєю площею – дуже великий півострів. Закрити його системами ППО – нереально, навіть, якщо там зібрати все ППО Росії.

Закрити його так, наприклад, як зараз закритий Київ, – нереально. Є маршрути, як можна пройти, є карти розташування ЗРК. До речі, останнім часом дуже багато допомагають кримчани, передаючи локацію цих систем,

– розповів Роман Світан.

Він наголосив, що напрямок від Джанкоя вбік Сімферополя та Севастополя – буквально натиканий військовими обʼєктами, тобто гарнізонами, складами, рампами для завантаження техніки.

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