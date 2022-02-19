Путин хочет воссоздать СССР в новых условиях: эксперт раскрыл масштабный план Кремля
Президент России Владимир Путин мечтает воссоздать Советский Союз в новых условиях. Для этого и появился совместный с Беларусью проект Союзное государство.
Союзное государство, в которое должны войти Россия и Беларусь, станет началом нового геополитического процесса. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.
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Союзное государство – СССР в новых условиях
По словам эксперта, на сегодня Союзное государство – это реальный геополитический проект.
Такое развитие событий полностью совпадает с порывами Путина воссоздать Советский Союз в новых условиях. По разным оценкам, он рассчитывает это сделать в промежутке от конца к началу следующего года. Мнения о следующем придерживаются историки,
– отметил Евгений Магда.
В обществе, уточнил он, считают возможной реализацию этих планов уже в конце 2022 года.
Путин задумал возрождение Советского Союза / Фото Getty Images
Союзное государство является точкой отсчета, которая знаменует начало злокачественного во всех смыслах геополитического процесса,
– подчеркнул специалист.
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Поглощение Беларуси
По словам Евгения Магды, сейчас Россия не поглотила Беларусь де-юре, иначе ей бы пришлось бороться с еще более мощным санкционным давлением.
За такую большую стоимость они свои амбиции реализовывать не желают. Зато есть политико-экономическое поглощение с одновременной попыткой Путина сохранить лицо. Наконец, ошибкой предполагать, что Беларусь в восторге от перспективы слияния с Россией,
– добавил директор Института мировой политики.
Он подчеркнул, что от этого будут страдать как и обычные граждане, так и сам Лукашенко.
Поглощение Беларуси не понравится Лукашенко / Фото Getty Images
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