Путин хочет воссоздать СССР в новых условиях: эксперт раскрыл масштабный план Кремля

Президент России Владимир Путин мечтает воссоздать Советский Союз в новых условиях. Для этого и появился совместный с Беларусью проект Союзное государство.

Союзное государство, в которое должны войти Россия и Беларусь, станет началом нового геополитического процесса. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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Союзное государство – СССР в новых условиях

По словам эксперта, на сегодня Союзное государство – это реальный геополитический проект.

Такое развитие событий полностью совпадает с порывами Путина воссоздать Советский Союз в новых условиях. По разным оценкам, он рассчитывает это сделать в промежутке от конца к началу следующего года. Мнения о следующем придерживаются историки,

– отметил Евгений Магда.

В обществе, уточнил он, считают возможной реализацию этих планов уже в конце 2022 года.

Путин задумал возрождение Советского Союза / Фото Getty Images

Союзное государство является точкой отсчета, которая знаменует начало злокачественного во всех смыслах геополитического процесса,

– подчеркнул специалист.

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Поглощение Беларуси

По словам Евгения Магды, сейчас Россия не поглотила Беларусь де-юре, иначе ей бы пришлось бороться с еще более мощным санкционным давлением.

За такую большую стоимость они свои амбиции реализовывать не желают. Зато есть политико-экономическое поглощение с одновременной попыткой Путина сохранить лицо. Наконец, ошибкой предполагать, что Беларусь в восторге от перспективы слияния с Россией,

– добавил директор Института мировой политики.

Он подчеркнул, что от этого будут страдать как и обычные граждане, так и сам Лукашенко.

Поглощение Беларуси не понравится Лукашенко / Фото Getty Images

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