Путин хочет вовлечь ОДКБ в войну против Украины – Данилов

Президент государства-агрессора Владимир Путин хочет втянуть в войну против Украины страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом в прямом эфире канала "Рада" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов заявляет, что украинская разведка предоставила информацию о том, что Путин хочет втянуть ОДКБ в войну против Украины: киргизов, узбеков и таджиков. Более того, есть данные, что россияне уже пытаются собирать население с Дальнего Востока, в частности удмуртов и якутов.

Это свидетельствует о том, что российских войск у Путина не так много, желающих воевать нет, поэтому он вынужден привлекать в войну представителей других народностей.

Отметим, членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизская Республика и Таджикистан. Как известно, две первых уже засветились в преступных действиях против Украины.

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