"Путин хочет возродить СССР": Зеленский предупредил США об опасном союзе России и Китая

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится возродить Советский Союз, а Украина фактически сдерживает эти планы. По его словам, поражение Украины может привести к появлению мощного союза России и Китая, который станет серьезной угрозой для США.

Об этом глава государства заявил в интервью американской политической активистке и блогерше Лоре Лумер.

Что сказал глава государства о союзе России и Китая?

По словам Зеленского, Путин не остановится на войне против Украины. Президент считает, что конечной целью Кремля является восстановление СССР, установление контроля над бывшими советскими республиками и странами, ранее входившими в Варшавский договор.

Зеленский подчеркнул, что в случае реализации таких планов Россия может объединить свои усилия с Китаем, создав геополитический союз, представляющий серьезную угрозу для США.

Если Россия снова станет Советским Союзом, вы получите альянс Китая и СССР. Это будет самая большая империя, самая большая армия в мире, и они будут сильнее Соединенных Штатов. И это будет опасно,

– заявил президент.

Глава государства также подчеркнул, что Украина сейчас является своеобразной "стеной", которая не позволяет России реализовать эти амбициозные планы. Президент подчеркнул, что поддержка Украины является не только помощью государству, которое борется против российской агрессии, но и инвестицией в безопасность самих Соединенных Штатов и их союзников.

Напомним, после полномасштабного вторжения Россия значительно усилила зависимость от Китая, фактически начавшего диктовать Москве условия сотрудничества. По информации The Wall Street Journal, Пекин покупает российскую нефть со скидками, помогает обходить санкции и поставляет компоненты для оборонной промышленности, а также требует продавать газ по заниженным ценам в обмен на строительство газопровода "Сила Сибири-2". За три года доля Китая в российской торговле выросла почти до 40%, в то время как Россия составляет лишь около 4% внешней торговли КНР.