Попросил встречу с Си Цзиньпином: Путин будет умолять о помощи Китая

Владимир Путин хочет встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Проблемы Кремля становятся серьезнее, поэтому диктатору придется идти на уступки Пекину.

В России уже прямо признают проблемы с проведением банковских платежей, в частности в Китае. Экономист Максим Блант в разговоре с 24 Каналом рассказал, что Путин будет пытаться как-то улучшить свое положение, предлагая определенные уступки Си Цзиньпину.

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Зачем Путину встреча с Си Цзиньпином

На Восточном экономическом форуме, проходившем во Владивостоке, Владимир Путин встретился с представителем Китая и пригласил встречу с Си Цзиньпином.

Вероятно, диктатора очень беспокоит, что ранее ему так и не удалось договориться о продолжении строительство газопровода "Сила Сибири 2", как и не удалось решить проблему с российскими платежами, которые не слишком охотно принимают в Китае.

Единственное, что Путин может предложить Си Цзиньпину – создать некую межгосударственную структуру и расплачиваться золотом. Это не такой уж и невозможный сценарий, потому что Китай скупает золото. Это контролировать гораздо сложнее, чем какие-то финансовые платежи, к которым причастны китайские банки, подключены к международной финсистеме,

– отметил Максим Блант.

Интересно, что в момент, когда открывался Восточный экономический форум в России, на Московской бирже рубль обвалился к юаню сразу на 5%. Стоит понимать, что те факторы, которые привели к обвалу рубля, являются долговременными. Хотя есть и фактор, который искусственно создал спрос на китайскую валюту.

"Роснефть" разместила облигации в юанях, потому что проценты ниже, из-за чего создала искусственный спрос. Банки и инвесторы начали скупать китайскую валюту, чтобы дать "Роснефти" под проценты в долг. Но главными являются другие факторы. После санкции США многие банки ушли с Московской биржи, забрав все свои юани, а импортеры никуда не делись, спрос на валюту сохранился", – пояснил экономист.

Обратите внимание! Крупнейшие государственные банки Китая сокращают бизнес в России из-за проблем с российскими платежами, которые начались в результате вторичных санкций США. Проблема оказалась существенной и охватила 80% двусторонней торговли между странами.

Конечно, учитывая сложную ситуацию, Владимиру Путину просто необходимо искать выход из этой ситуации. Поэтому, значительно уступив, Кремль может стимулировать торговлю с Китаем. По мнению Бланта, новое соглашение между странами возможно, однако даже в этом случае какие-то улучшения для Москвы будут совсем не скоро.