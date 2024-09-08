У Росії вже прямо визнають проблеми з проведенням банківських платежів, зокрема у Китаї. Економіст Максим Блант у розмові з 24 Каналом розповів, що Путін намагатиметься якось покращити своє становище, пропонуючи певні поступки Сі Цзіньпіну.

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Навіщо Путіну зустріч з Сі Цзіньпіном

На Східному економічному форумі, що відбувався у Владивостоці, Владімір Путін зустрівся з представником Китаю та запросив зустріч з Сі Цзіньпіном.

Ймовірно, диктатора дуже турбує, що раніше йому так і не вдалося домовитися про продовження будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2", як і не вдалося розв'язати проблему з російськими платежами, які не надто охоче приймають у Китаї.

Єдине, що Путін може запропонувати Сі Цзіньпіну – створити якусь міждержавну структуру і розплачуватися золотом. Це не такий уже й неможливий сценарій, тому що Китай скуповує золото. Це контролювати набагато складніше, ніж якісь фінансові платежі, до яких причетні китайські банки, підключені до міжнародної фінсистеми,

– наголосив Максим Блант.

Цікаво, що у момент, коли відкривався Східний економічний форум у Росії, на Московській біржі рубль обвалився до юаня одразу на 5%. Варто розуміти, що ті фактори, які призвели до обвалу рубля, є довготривалими. Хоч є й фактор, який штучно створив попит на китайську валюту.

"Роснефть" розмістила облігації в юанях, бо відсотки є нижчими, через що створила штучний попит. Банки та інвестори почали скуповувати китайську валюту, аби дати "Роснефті" під відсотки в борг. Але головними є інші фактори. Після санкції США багато банків пішли з Московської біржі, забравши всі свої юані, а імпортери нікуди не поділися, попит на валюту зберігся", – пояснив економіст.

Зверніть увагу! Найбільші державні банки Китаю скорочують бізнес у Росії через проблеми із російськими платежами, які почалися внаслідок вторинних санкцій США. Проблема виявилась суттєвою й охопила 80% двосторонньої торгівлі між країнами.

Звісно, зважаючи на складну ситуацію, Владіміру Путіну просто необхідно шукати вихід з цієї ситуації. Тож, значно поступившись, Кремль може стимулювати торгівлю з Китаєм. На думку Бланта, нова угода між країнами можлива, однак навіть у цьому випадку якісь покращення для Москви будуть зовсім не скоро.