Путин хочет захватить больше территорий перед "референдумами", но вряд ли сможет, – ISW

hоссия планирует аннексировать больше украинских территорий. Поэтому оккупанты будут пытаться оккупировать больше населенных пунктов до начала "референдума", но вряд ли смогут.

К примеру, заместитель министра информации так называемой ДНР Даниил Бессонов заявил, что окупать рассчитывают захватить всю Донецкую область до конца августа. Об этом сообщили в Институте изучения войны 26 июля.

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Россия хочет иметь больше территорий перед "референдумом"

Руководство России продолжает провозглашать сроки для захвата дополнительной украинской территории, вероятно, чтобы поддержать текущую подготовку к референдумам по присоединению этих территорий к России.

– говорится в сообщении.

Ранее многие источники сообщали, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях до первой половины сентября. Это может произойти 11 сентября, а это единственный день голосования в России.

В Институте считают, что российские войска вряд ли оккупируют дополнительную территорию в Украине до начала осени.

Основные сообщения от Института изучения войны

россияне захватили межевые территории к северо-востоку от Бахмута и продолжают бои к востоку и югу от города.

захватчики совершили ограниченную атаку северо-западнее Изюма и юго-западнее Донецка вблизи границы Запорожской области.

российские войска сосредоточились на обороне оккупированных территорий и провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

ВСУ продолжали наносить удары по российским материально-техническим узлам в Херсонской области.

Кремль в дальнейшем формирует региональные добровольческие батальоны для введения в Украину.

украинская разведка продолжает разоблачать планы кремля по поводу аннексии оккупированной Украины путем фальсифицированных референдумов.

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