Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, весомым показателем смены риторики Путина является якобы "договор о нейтралитете Украины", который выплыл из ниоткуда на встрече Путина с африканскими лидерами.
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Почему в России заговорили о "достижениях" в войне
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "достигла" одной из целей "СВО". Речь идет о "демилитаризации". По его мнению, поскольку Украина теперь использует западное, а не собственное оружие, это доказывает, что демилитаризация прошла успешно.
То, что в Украине появилось больше новейшего вооружения, а силы ПВО могут сбивать ракеты, которые "невозможно" сбивать – это Песков решил не принимать во внимание.
Это может быть началом, как отмечал министр иностранных дел (Дмитрий) Кулеба, серьезного процесса. Это не просто так Песков что-то лишнее сказал,
– отметил Шейтемальн.
К слову, Владимир Путин на встрече с африканской делегацией 18 июня показал какую-то бумажку, которая якобы является "договором о нейтралитете Украины". Он заявил, что Россия и Украина его год назад будто бы уже подписали.
А ведь на самом деле российский диктатор пытается согласиться на условия, с которыми Украина уже не согласна.
"Путин дал заднюю. Он пытается туда спрыгнуть. В этот момент Песков сказал такое, (Сергей) Лавров завтра скажет, что и "денацифицировать" удалось, а послезавтра (Сергей) Шойгу скажет, что они отводят войска к линии 24 февраля, потому что задачи выполнены", – предположил политтехнолог.
Такие действия вполне в духе Кремля. Однако так просто уйти с нашей земли российским оккупантам не удастся. Вооруженные Силы Украины сделают все, чтобы даже выход российских войск превратился для них же в ночной кошмар.
Встреча Путина с африканскими лидерами: что известно
- Президенты африканских стран приехали с "мирной инициативой" в Киев. Уже 17 июня они отправились в Москву, чтобы обсудить свой "мирный план" с российским диктатором.
- Конечно, на встрече Владимир Путин рассказывал сказочки, что хочет "мира" и готов к сотрудничеству "со всеми" для урегулирования так называемого конфликта. Однако добавил, что если это будет происходить в интересах всех сторон. В свою очередь лидер ЮАР заявил, что хочет видеть деэскалацию с обеих сторон.
- В ISW сообщили, что африканские лидеры озвучивали любимые тезисы Кремля о важности "дружбы славянских народов" для мира. Со своей стороны Россия может использовать подобные нарративы для информационных операций. В частности, говорится о замедлении западной помощи Украине. А также о продвижении заблуждений о "готовности" России к переговорам.