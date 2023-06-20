Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, вагомим показником зміни риторики Путіна, є буцімто "договір про нейтралітет України", який нізвідки виплив у зустрічі Путіна з африканськими лідерами.
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Чому в Росії заговорили про "досягнення" у війні
Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія начебто "досягнула" однієї з цілей "СВО". Мовиться про "демілітаризацію". На його думку, оскільки Україна тепер використовує західну, а не власну зброю, доводить, що демілітаризація пройшла успішно.
Те, що в Україні з'явилось більше новітнього озброєння, а сили ППО можуть збивати ракети, які було "неможливо" збивати – це Пєсков вирішив не брати до уваги.
Це може бути початком, як наголошував міністр закордонних справ (Дмитро) Кулеба, великого серйозного процесу. Це не просто так Пєсков щось зайве сказав,
– зазначив Шейтемальн.
До слова, Владімір Путін на зустрічі з африканською делегацією 18 червня показав якийсь папірець, що нібито є "договором про нейтралітет України". Він заявив, що буцімто Росія та Україна його рік тому вже підписали.
А насправді ж російський диктатор намагається погодитись на умови, з якими Україна вже не згідна.
"Путін дав задню. Він намагається туди зіскочити. В цей момент Пєсков сказав таке, (Сєргєй) Лавров завтра скаже, що і "денацифікувати" вдалось, а післязавтра (Сєргєй) Шойгу скаже, що вони відводять війська до лінії 24 лютого, бо завдання виконані", – припустив політтехнолог.
Такі дії цілком в дусі Кремля. Однак так просто піти з нашої землі російським окупантам не вдасться. Збройні Сили України зроблять усе, щоб навіть відхід російських військ перетворився для них же на нічне жахіття.
Зустріч Путіна з африканськими лідерами: що відомо
- Президенти африканських країн приїхали з "мирною ініціативою" до Києва. Вже 17 червня вони вирушили до Москви, аби обговорити свій "мирний план" із російським диктатором.
- Звісно, на зустрічі Владімір Путін розповідав казочки, що хоче "миру" та готова до співпраці "з усіма" для врегулювання так званого конфлікту. Однак, додав, що якщо це відбуватиметься в інтересах усіх сторін. Своєю чергою, лідер ПАР заявив, що хоче бачити деескалацію з обох сторін.
- В ISW повідомили, що африканські лідери озвучували улюблені тези Кремля про важливість "дружби слов'янських народів" для миру. Зі свого боку, Росія може використати подібні наративи для інформаційних операцій. Зокрема, мовиться про сповільнення західної допомоги Україні. А також просування хибних думок про "готовність" Росії до перемовин.