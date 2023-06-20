Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, вагомим показником зміни риторики Путіна, є буцімто "договір про нейтралітет України", який нізвідки виплив у зустрічі Путіна з африканськими лідерами.

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Чому в Росії заговорили про "досягнення" у війні

Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія начебто "досягнула" однієї з цілей "СВО". Мовиться про "демілітаризацію". На його думку, оскільки Україна тепер використовує західну, а не власну зброю, доводить, що демілітаризація пройшла успішно.

Те, що в Україні з'явилось більше новітнього озброєння, а сили ППО можуть збивати ракети, які було "неможливо" збивати – це Пєсков вирішив не брати до уваги.

Це може бути початком, як наголошував міністр закордонних справ (Дмитро) Кулеба, великого серйозного процесу. Це не просто так Пєсков щось зайве сказав,

– зазначив Шейтемальн.

До слова, Владімір Путін на зустрічі з африканською делегацією 18 червня показав якийсь папірець, що нібито є "договором про нейтралітет України". Він заявив, що буцімто Росія та Україна його рік тому вже підписали.

А насправді ж російський диктатор намагається погодитись на умови, з якими Україна вже не згідна.

"Путін дав задню. Він намагається туди зіскочити. В цей момент Пєсков сказав таке, (Сєргєй) Лавров завтра скаже, що і "денацифікувати" вдалось, а післязавтра (Сєргєй) Шойгу скаже, що вони відводять війська до лінії 24 лютого, бо завдання виконані", – припустив політтехнолог.

Такі дії цілком в дусі Кремля. Однак так просто піти з нашої землі російським окупантам не вдасться. Збройні Сили України зроблять усе, щоб навіть відхід російських військ перетворився для них же на нічне жахіття.

Зустріч Путіна з африканськими лідерами: що відомо