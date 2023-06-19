Політтехнолог Борис Тизенгаузен наголосив, що не можна виключати, що цей папірець був. Також не виключено, що саме Путіну підготували певний план, який йому необхідно було змусити підписати Україну. Про це він розповів 24 Каналу.

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Домовленості Путіна нічого не варті

Саме тому й російський диктатор демонстрував цей "договір" і розповідав, що "українська сторона всіх ошукала".

Путін часто плачеться, як його "кинули". Він згадує про "Мінські домовленості", мовляв, європейські лідери не збирались їх підписувати. Він – форматна людина з минулого століття, людина папірців. Проте питання в іншому: чого варті домовленості з Путіним, нехай і підписані? Вони нічого не варті,

– підкреслив політтехнолог.

Всі добре пам'ятають, як російський диктатор багато років тому запевняв, що не має жодних претензій до України, що "Крим – це Україна" і що "всі ми – брати".

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Виглядає дивним

Історія з "договором", яким Путін махав на зустрічі з африканськими лідерами, виглядає дивним.

Тоді, як зазначив Тизенгаузен, не було жодних офіційних заяв. Чому він тоді цей папірець не показав – коли, за словами Путіна, його "кинули", коли він російські війська відійшли від Києва?

Путін, як завжди, у своїй КГБшній, мерзенній манері вигадав якийсь папірець. До чого вона була на зустрічі з африканськими лідерами? Вони приїхали до України, а потім до Росії з новими вимогами знову ж таки від Путіна, адже вони не самі їх вигадали. І тому їм показувати, як Путіна ошукали, це безглуздо,

– зауважив політтехнолог.

Російський диктатор, на його думку, більшою мірою відправив меседж на Захід. Мовляв, я, Путін, миротворець, пропонував "договір", а українська сторона мене знову "цинічно кинула".

"Тому вірити Путіну не можна. Адже навіть військово-політичне керівництво України зазначило, що жодних домовленостей немає і бути не може. Принаймні до того часу, поки він не виведе російська війська з України. Не дарма Володимир Зеленський відмовився домовлятись з російським диктатором, адже це марно", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Важливо! Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав цей так званий "документ" фіктивним, під ним немає жодних підписів. А також зазначив, що немає ніякої "парафійованої процедури", адже ця процедура робиться через МЗС. Він запевнив, що "жодних домовленостей з Росією та узгоджених цифр не було".

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