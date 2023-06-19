Политтехнолог Борис Тизенгаузен подчеркнул, что нельзя исключать, что эта бумажка была. Также не исключено, что именно Путину подготовили план, который ему необходимо было заставить подписать Украину. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Договоренности Путина ничего не стоят

Именно поэтому и российский диктатор демонстрировал этот "договор" и рассказывал, что "украинская сторона всех обманула".

Путин часто плачется, как его "кинули". Он упоминает о "Минских договоренностях", мол, европейские лидеры не собирались их подписывать. Он – форматный человек из прошлого века, человек бумажек. Однако вопрос в другом: чего стоят договоренности с Путиным, пусть и подписаны? Они ничего не стоят,

– подчеркнул политтехнолог.

Все хорошо помнят, как российский диктатор много лет назад уверял, что нет никаких претензий к Украине, что "Крым - это Украина" и что "все мы - братья".

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Выглядит странным

История с "договором", которым Путин махал на встрече с африканскими лидерами, выглядит странным.

В то время, как отметил Тизенгаузен, не было никаких официальных заявлений. Почему он тогда эту бумажку не показал – когда, по словам Путина, ее "кинули", когда она российские войска отошла от Киева?

Путин, как всегда, в своей КГБшной, мерзкой манере придумал какую-то бумажку. К чему она была на встрече с африканскими лидерами? Они приехали в Украину, а затем в Россию с новыми требованиями опять же от Путина, ведь они не сами их придумали. И потому им показывать, как Путина обманули, это глупо,

– заметил политтехнолог.

Российский диктатор, по его мнению, в большей степени отправил месседж на Запад. Мол, я, Путин, миротворец, предлагал "договор", а украинская сторона меня снова "цинично бросила".

"Поэтому верить Путину нельзя. Ведь даже военно-политическое руководство Украины отметило, что никаких договоренностей нет и быть не может. По крайней мере, до тех пор, пока он не выведет российские войска из Украины. Не зря Владимир Зеленский отказался договариваться с российским диктатором, ведь это бесполезно", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Важно! Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал этот так называемый "документ" фиктивным, под ним нет никаких подписей. А также отметил, что нет никакой "приходной процедуры", ведь эта процедура делается через МИД. Он заверил, что "никаких договоренностей с Россией и согласованных цифр не было".

"Мирный план" африканских лидеров, представленный Киеву и Москве