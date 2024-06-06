Путин параноик: у диктатора усилился страх за свою жизнь

Российский глава Владимир Путин начал появляться на публичных мероприятиях в бронежилете. Диктатор стал все больше переживать за свою жизнь.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, каких еще мер безопасности придерживаются в Кремле и будут ли усиливать Путину охрану.

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Паранойя еще сильнее прогрессирует

Эксперты проанализировали выступление Владимира Путина на "день победобесия", то есть 9 мая. Они пришли к выводу, что диктатор был одет в бронежилет. Его движения были скованными, а на животе не виднелись складки.

Самое главное – необходимо целиться в голову. Нужен или очень искусный снайпер, или ракета, поскольку бронежилет не сможет от нее защитить,

– подчеркнула глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Путин боится за свою жизнь в отличие от других мировых лидеров. Президенты мировых стран на встречах G7 или G20 спокойно передвигаются, смеются, нормально одеты и могут постучать друг другу по плечу.

Среди лидеров крупных стран Путин один такой. Заслужил себе такую судьбу – какать в чемодан и повсюду ходить в бронежилете. Я думаю, это какая-то очень странная деталь его туалета. Сложно представить подрыв кортежа или снайпера, направленного только на Путина,

– подчеркнула Романова.

У российского главы паранойя. Даже его охранники понимают, что Путина нужно пугать. Тогда у них будет больше обязанностей и ответственности, и соответственно погонов и денег.

Будут ли усиливать охрану Путину

По словам Романовой, также ходили слухи, что Путин начал возить с собой на различные встречи и выступления незаметное пуленепробиваемое стекло.

Российскому руководителю все больше будут усиливать охрану, однако даже сложно представить, каким образом это будет происходить. С диктатором уже и так летают персональные повара, а специальная группа сотрудников проверяет всю еду, прежде чем он ее съест.

Даже не пьет воду из стаканов, когда бывает где-то на международных совещаниях и собраниях. Пресловутый чемоданчик, бронежилет, отдельные машины и кортежи, никогда не знаешь, в какой из них он,

– сказала Ольга Романова.

"Эти меры безопасности не зря. Путина ненавидит весь мир. С одной стороны, если бы его не охраняли, какой-то снайпер уже давно бы это все остановил. С другой – как-то все равно к нему нужно подбираться, он не сможет защитить ни от ненависти миллионов людей, если не миллиардов, ни от вещей, от которых нельзя защититься бронежилетом", – констатировала она.

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