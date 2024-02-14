Путин стремится отомстить мировому порядку, к которому он хотел присоединиться, – Bloomberg

В войне против Украины Владимир Путин пытается нанести удар по США и Европе, чтобы изменить глобальный порядок в пользу России. Его авантюра, подкрепленная военной силой и обидой, заключается в том, что он хочет подчинить мир своей воле.

Поскольку Путин готовится укрепить свою власть на очередных президентских выборах в марте 2024 года, вопрос о том, как остановить кремлевского диктатора, стал еще более актуальным. Этой теме журналисты Bloomberg посвятили большую статью, основные тезисы из которой приводит 24 Канал.

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Остроты добавляет заявление Дональда Трампа, который сказал, что, если он вернется на пост президента США, он мог бы позволить России атаковать страны НАТО, которые недостаточно вкладываются в оборону. Сам Трамп призывает республиканскую оппозицию в США не продолжать помогать с вооружением Украине. Даже миллиардер Илон Маск призвал американцев лоббировать Конгресс против финансирования Украины, заявив, что "ни в коем случае" Путин не может проиграть войну.

История "отношений" Путина с Западом

Одним из тех, кто пытался усилить свои личные отношения с Путиным, был президент Франции Эммануэль Макрон. Главное его беспокойство заключалось в том, что Россия может строить сотрудничество с Китаем, если Европа отвернется от нее.

Бывший президент Чехии Милош Земан, которого в Москве считали благосклонным к России, рассказал, что неправильно оценил Путина, особенно относительно его намерений в Украине.

Я считал, что Путин рациональный, а не эмоциональный, что он не может сделать шаг, который объективно ослабит интересы России. Поэтому я публично сказал незадолго до вторжения, что россияне не глупые, чтобы нападать на Украину. И, к сожалению, оказалось, что они глупые,

– заявил Земан в одном из интервью.

Однако Путин часто злился после встреч с представителями США. Разочарование Западом постепенно переросло в ощущение "измены" в таких вопросах, как планы США по новой системе противоракетной обороны в Европе. Впоследствии это вылилось в гнев в печально известной речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Перед аудиторией западных лидеров Путин раскритиковал НАТО и назвал его расширение "серьезной провокацией".

Грузия, Украина и НАТО

Когда НАТО впервые открыло свои двери для потенциального членства для Украины и Грузии на своем саммите 2008 года, Путин предупредил Буша, что Украина перестанет существовать, если она вступит в Альянс.

Через несколько месяцев война в Грузии привела к тому, что российские войска приблизились к столице Тбилиси, укрепив контроль Путина над двумя регионами.

Вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии в 2011 году стало, вероятно, последней каплей для кремлевского диктатора. Источники рассказывают, что Путин был напуган, когда посмотрел видео, на котором толпа убивает и калечит диктатора и тирана Муаммара Каддафи.

Война на востоке Украины началась вскоре после того, как Россия приняла зимнюю Олимпиаду в Сочи, на которую Путин потратил рекордные 50 миллиардов долларов, чтобы показать Россию как сверхдержаву. Позже российская команда, которая возглавила таблицу медалей, была уличена в допинговом скандале и была отстранена от всех олимпийских соревнований.

Как пандемия и изоляция повлияли на Путина

Пандемия Covid-19 усилила особый статус Путина, поскольку Кремль требовал от каждого, кто встречался с президентом хотя бы на несколько минут, сначала выдержать две недели на карантине.

Летом 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель сказала одному из своих союзников, что ее больше всего волнуют Путин и президент Китая Си Цзиньпин. Меркель объясняла, что они могут сделать что-то импульсивное, поскольку во время пандемии не было личных двусторонних обменов между лидерами.

Издание пишет, что их собеседник встречался с Путиным в 2021 году. Он рассказал, что был ошеломлен, когда президент 25 минут читал ему лекции об угрозе, которую представляют для России США и их союзники.

Путин зациклен на контроле над Украиной

Война в Украине стала провалом России на многих уровнях. Вторжение, которое должно было принести решающую победу за несколько дней, не имеет признаков ближайшего завершения. Крым регулярно сталкивается с беспилотными и ракетными ударами со стороны украинских войск, а российский Черноморский флот покинул базу после атак на его корабли.

Но Путин "зациклен на контроле над Украиной и ее выбором", – написал директор ЦРУ Бернс в статье от 30 января в журнале Foreign Affairs.

Без этого контроля он считает невозможным для России быть великой державой или для него быть великим российским лидером,

– добавляет Бернс.

Однажды Путин высмеял репортера, который спросил, планирует ли он править до 2030 года. Путин ответил, что не имеет желания оставаться на кремлевском троне, пока ему не исполнится 100 лет. На самом деле тогда ему будет 77 лет, столько же сейчас Трампу.

Страны НАТО обеспокоены угрозой со стороны России