Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал изгоя, – Подоляк о форуме в Петербурге

Президент Казахстана прямо перед Владимиром Путиным отказался признавать независимость квазиреспублик на Донбассе. В Офисе Президента отметили, что теперь Россия окончательно стала изгоем.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что ни одна страна СНГ или ОДКБ не хочет быть причастной к российским преступлениям. Имперские планы Путина – разрушены.

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Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался признать квазианклавы ЛДНР. Сирия оставалась единственным союзником Кремля на политической карте. Путин хотел сделать Россию могущественной страной, но сделал ее изгоем,

– подчеркнул Подоляк.

Заметим, что Токаев выступил на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 17 июня . В присутствии президента России он заявил, что не признает независимость так называемых республик пророссийских боевиков на украинском Донбассе. Лидер Казахстана также добавил, что не признает независимость ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.

Кстати, политик отметил, что в Казахстане раздаются разные мнения о войне в Украине.

Что на форуме наговорил Путин

В Санкт-Петербурге, конечно, выступил и президент государства-агрессорки Путин . Традиционно он лгал о ситуации в Украине и обвинял Запад во всех бедах мира. В больном воображении главы Кремля, российские кафиры ворвались на территорию независимого государства, чтобы "защищаться" и отстаивать свою "безопасность и право на свободное развитие". Вот только непонятно, как наше государство, не отправлявшее своих военных в Россию, могло угрожать агрессорке. Путин решил этого не объяснять.

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Гибель мирных украинцев политик цинично охарактеризовал как вынужденный фактор. Мол, боевые действия всегда трагедия для гражданского населения. При этом он не упомянул, что его войско целенаправленно атакует жилые районы и пытает людей.

Не забыл глава Кремля пригрозить миру ядерным оружием. Мол, его страна никому не угрожает, но в случае чего готова применить ядерное оружие.

По мнению политика, Россию все еще ждет "светлое будущее". В частности, он поручил добиться снижения уровня бедности и роста доходов. Очень маловероятно, что план агрессора удастся, ведь ему помешают масштабные санкции.

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