Путин – ху*ло, – украинцы в Нидерландах передали горячий привет главе Кремля: видео

Украинские болельщики в Амстердаме спели хит "Путин – ху*ло" перед матчем национальной сборной на Евро-2020 против Нидерландов. Так они передали "привет" стране-агрессору России.
Украинские болельщики спели легендарный хит в общественном транспорте Амстердама. Пассажирам мелодия понравилась и они решили подпеть.
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На видео видно, как другие пассажиры снимают украинцев на камеры телефонов. Болельщики сборной Нидерландов активно подпевали и пританцовывали вместе с украинцами. Вскоре уже весь вагон пел "Путин – ху*ло".
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Главное о матче Нидерланды – Украина
- 13 июня сборная Украины вышла на поле со сборной Нидерландов.
- Первый тайм завершился ничьей, а второй – сразу 5 голами. За Нидерланды отличились Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис. За сборную Украины забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
- Матч завершился со счетом 3:2 в пользу Нидерландов.
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