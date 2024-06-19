Переговоры Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне: диктаторы сделали первые заявления
Владимир Путин поздно вечером 18 июня прибыл в Северную Корею, чтобы встретиться с президентом Ким Чен Ыном. Это первый визит кремлевского вожака в КНДР за последние 24 года.
В этом материале 24 Канал приводит главные заявления, звучавшие во время поездки Путина на север Корейского полуострова.
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Ким Чен Ын поддержал так называемую специальную операцию России в Украине. В целом переговоры между кремлевской и северокорейской широкими делегациями продолжались более полутора часов. Впереди – личная встреча диктаторов. Отношения Москвы и КНДР вступают в период нового расцвета, – отметил Ким Чен Ын. Он также цинично отметил важную роль России в поддержании стратегического баланса в мире. Путин на встрече с Ким Чен Ыном сообщил о "новом фундаментальном документе", который ляжет в основу отношений между Кремлем и Пхеньяном. В прошлом году во время вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу. Путин выразил надежду, что следующая его встреча с президентом КНДР пройдет в России, а именно – в Москве. Восхищаясь "невероятным преобразованием" Пхеньяна за последние 24 года, Путин сделал немало маразматических заявлений. Дальше главные тезисы: По словам Путина, Россия ценит поддержку КНДР в отношении политики по Украине.
Как Путина встречали в Пхеньяне: видео
Ким Чен Ын поддержал так называемую специальную операцию России в Украине. В целом переговоры между кремлевской и северокорейской широкими делегациями продолжались более полутора часов. Впереди – личная встреча диктаторов.
Отношения Москвы и КНДР вступают в период нового расцвета, – отметил Ким Чен Ын. Он также цинично отметил важную роль России в поддержании стратегического баланса в мире.
Путин на встрече с Ким Чен Ыном сообщил о "новом фундаментальном документе", который ляжет в основу отношений между Кремлем и Пхеньяном.
В прошлом году во время вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу.
Путин выразил надежду, что следующая его встреча с президентом КНДР пройдет в России, а именно – в Москве.
Восхищаясь "невероятным преобразованием" Пхеньяна за последние 24 года, Путин сделал немало маразматических заявлений. Дальше главные тезисы:
По словам Путина, Россия ценит поддержку КНДР в отношении политики по Украине.