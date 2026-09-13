Путин всегда оставался рукопожатным: что показал его визит на саммит БРИКС

Глава Кремля впервые с начала полномасштабной войны против Украины лично отправляется на саммит БРИКС. Этот шаг свидетельствует о попытке Москвы продемонстрировать свое возвращение в большую мировую геополитику. Однако за публичными встречами и дипломатическими рукопожатиями скрываются гораздо более глубокие расчеты диктатора.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что российский диктатор на самом деле никогда не терял контактов с авторитарными союзниками. По его словам, регулярные эскалации на фронте и поддержка со стороны Пекина позволяют Кремлю реализовывать свои геополитические амбиции.

Что означает возвращение Путина в большую геополитику

Эксперт отметил, что личное присутствие Путина на саммите свидетельствует о его уверенности в укреплении собственных позиций в плане влияния на мировую политику. Россия пытается сформировать альтернативный геополитический полюс, хотя существенно зависит от внешней помощи.

Как бы то ни было, несмотря на все упреки в адрес России о том, что она является вассалом Китая, она остается субъектной, к большому сожалению, не без помощи Китая. Однозначно, Китай сейчас активно поставляет ей реактивные дроны. Это благодаря только им,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Он подчеркнул, что саммит БРИКС станет для главы Кремля очередной вехой условного возвращения в глобальную игру. В то же время ждать от этой поездки быстрых или кардинальных результатов не стоит, ведь большинство контактов будет происходить в кулуарах.

Почему изоляция Путина оказалась иллюзией

Клочок отметил, что утверждения о полной изоляции Путина не соответствуют действительности, ведь диктаторский мир продолжает активно с ним взаимодействовать. Лидеры некоторых стран и отдельные иностранные представители без колебаний проводят с ним личные встречи.

Он всегда был склонен к рукопожатиям. Где вы видели, что он не был таким? К нему Моди приезжал еще в тот день, когда ракета прилетела по "Охматдиту". Диктаторский мир его принимает, у него с этим проблем нет,

– подчеркнул аналитик.

Он пояснил, что ключевой стратегией Кремля на протяжении многих лет остается постепенная эскалация. Оказывая давление на Украину и Европу посредством военных действий и работы собственного ВПК, Москва стремится навязать свои условия замораживания войны.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" о положении Путина в геополитике: видео

Путин, постоянно эскалируя ситуацию в Украине и в Европе сегодня, добивается своих целей. Следующей целью, которая может стоять у него на повестке дня, является действительно замораживание на его условиях, отмена санкций и принуждение мира к признанию оккупированных территорий,

– подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Напомним, накануне в Нью-Дели состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Ключевой темой обсуждения стала война в Украине и вопросы безопасности морской торговли в Черноморском регионе.