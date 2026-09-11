Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что главной темой переговоров Путина с Нарендрой Моди может стать урегулирование войны в Украине, пишет Reuters.
О чем говорили и о чем договорились Путин и Моди?
11 сентября в Кремле подтвердили, что Путин и Моди обсуждали войну в Украине.
По словам помощника диктатора Юрия Ушакова, Путин также проинформировал Моди о контактах с американскими переговорщиками, которые недавно посещали Москву и Киев.
Отметим, что ранее во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества 31 августа Нарендра Моди прямо призвал Путина завершить войну.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Тогда он подчеркнул, что Индия всегда поддерживала усилия по достижению мира, и добавил, что "каждый день войны отбрасывает человечество назад".
При встрече с Путиным Моди по традиции подарил ему книгу. На этот раз – произведение индийского мудреца и поэта Тируваллувара, жившего 2000 лет назад.
Моди приветствует Путина: смотрите видео
По итогам переговоров индийская сторона заявила, что Моди и Путин договорились и в дальнейшем укреплять особые отношения между двумя странами.
По данным Министерства иностранных дел Индии, Моди и Путин обменялись мнениями по поводу конфликтов в Западной Азии и Черноморском регионе. Они обсудили их влияние на морскую торговлю, а также безопасность индийских моряков.
Моди повторил, что конфликты должны решаться путем диалога и дипломатии.
Напомним, саммит БРИКС состоится 12–13 сентября в комплексе "Бхарат Мандапам". Путин впервые лично посещает саммит БРИКС с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года.