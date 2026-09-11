Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что главной темой переговоров Путина с Нарендрой Моди может стать урегулирование войны в Украине, пишет Reuters.

О чем говорили и о чем договорились Путин и Моди?

11 сентября в Кремле подтвердили, что Путин и Моди обсуждали войну в Украине.

По словам помощника диктатора Юрия Ушакова, Путин также проинформировал Моди о контактах с американскими переговорщиками, которые недавно посещали Москву и Киев.

Отметим, что ранее во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества 31 августа Нарендра Моди прямо призвал Путина завершить войну.

Тогда он подчеркнул, что Индия всегда поддерживала усилия по достижению мира, и добавил, что "каждый день войны отбрасывает человечество назад".

При встрече с Путиным Моди по традиции подарил ему книгу. На этот раз – произведение индийского мудреца и поэта Тируваллувара, жившего 2000 лет назад.

Моди приветствует Путина: смотрите видео

По итогам переговоров индийская сторона заявила, что Моди и Путин договорились и в дальнейшем укреплять особые отношения между двумя странами.

По данным Министерства иностранных дел Индии, Моди и Путин обменялись мнениями по поводу конфликтов в Западной Азии и Черноморском регионе. Они обсудили их влияние на морскую торговлю, а также безопасность индийских моряков.

Моди повторил, что конфликты должны решаться путем диалога и дипломатии.

Напомним, саммит БРИКС состоится 12–13 сентября в комплексе "Бхарат Мандапам". Путин впервые лично посещает саммит БРИКС с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года.