Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що головною темою переговорів Путіна з Нарендрою Моді може стати врегулювання війни в Україні, пише Reuters.

Про що говорили і домовилися Путін і Моді?

11 вересня у Кремлі підтвердили, що Путін і Моді говорили про війну в Україні.

За словами помічника диктатора Юрія Ушакова, Путін також проінформував Моді про контакти з американськими переговорниками, які нещодавно відвідували Москву і Київ.

Зауважимо, що раніше під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва 31 серпня Нарендра Моді напряму закликав Путіна завершити війну.

Тоді він наголосив, що Індія завжди підтримувала зусилля щодо досягнення миру і додав, що "кожен день війни відкидає людство назад".

При зустрічі з Путіним Моді за традицією подарував йому книгу. Цього разу – це твір індійського мудреця і поета Тіруваллувара, який жив 2000 років тому.

Моді вітає Путіна: дивіться відео

За підсумками переговорів індійська сторона заявила, що Моді і Путін домовилися й надалі зміцнювати особливі відносини між двома країнами.

За даними Міністерства закордонних справ Індії, Моді та Путін обмінялися думками щодо конфліктів у Західній Азії та Чорноморському регіоні. Вони обговорили їхній вплив на морську торгівлю, а також безпеку індійських моряків.

Моді повторив, що конфлікти мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії.

Нагадаємо, саміт БРІКС відбудеться 12 – 13 вересня у комплексі "Бхарат Мандапам". Путін вперше особисто відвідує саміт БРІКС від початку повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року.