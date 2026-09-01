Цього разу меседж був більш прямолінійним та чітким, ніж будь-коли. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

"Нескінченний конфлікт" в Україні має закінчитися

Моді нагадав диктатору, що Індія є землею Ганді та Будди, тому меседжем країни є заклик до якнайшвидшого завершення війни. Очільник Індії зазначив, що це потрібно зробити заради "добробуту людства". Моді назвав війну в Україні "нескінченним конфліктом", який має закінчитися якнайшвидше.

Путін явно не очікував такої заяви і помітно занервував. Під кінець відкритої частини зустрічі диктатор майже пошепки сказав, що Кремль вже рухається у напрямку завершення війни.

Путін, звісно, це сказав, аби не втратити обличчя перед лідерами Глобального Півдня. Дуже іронічно це звучить на тлі повідомлень The Economist про те, що диктатор боїться припиняти вогонь, адже побоюється за власне життя. "Вони мене повісять" – так джерела видання описують відповідь Путіна на заклики до будь-яких компромісів щодо України.

На Путіна наїхали не лише індуси

Важливо, що Нарендра Моді не є першим світовим лідером, який відкрито "наїхав" на Путіна через війну в Україні.

Раніше аналогічну заяву зробив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. В липні він не лише закликав завершити війну, а й підказав Кремлю, як саме це можна зробити. Токаєв запропонував заморозити бойові дії по лінії зіткнення та фактично потім розбиратися з іншими проблемами.

Звісно, слід пригадати й візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня, під час якого очільник американської розвідки проінформував очільника ФСБ про реальний стан справ на полі бою і закликав укладати угоду, поки економічне і політичне становище Росії не погіршиться ще більше.

Про необхідність завершення війни напряму сказав росіянам й очільник Мінфіну США Скотт Бессент, який брав участь у зустрічах міністрів фінансів держав "Великої двадцятки". Він особисто попередив російського колегу про те, що Москві не слід очікувати зняття будь-яких санкцій до завершення бойових дій. Ба більше, Бессент почав просувати план Трампа щодо завершення війни і перевів порядок денний із глобальних фінансових питань до конкретики: активізації переговорів та завершення війни в Україні.

Отже, не було ніякої "теплої ванни" для росіян на заходах G20 у США. Навпаки, Бессент використав дипломатичну платформу для посилення тиску на Кремль і нагадування йому про те, що війну потрібно завершувати.

Це божевілля треба завершувати

Отже, як найближчі союзники Росії, такі як Індія та Казахстан, так і Сполучені Штати Америки, почали публічно говорити Путіну те, що раніше казали лише за зачиненими дверима: "Війну та це божевілля потрібно завершувати, припиняйте вогонь та сідайте за стіл переговорів, адже це нам не подобається".

Ще одна річ полягає в тому, що Росія надто залежна від Китаю та Індії, тому слово найближчих партнерів таки має значення.

І, врешті-решт, змінюється сприйняття війни навіть найближчими друзями Путіна, які не бояться говорити йому про це і на публічних зустрічах. Чи означає це, що Путін буде змушений закінчити війну вже завтра? Точно ні, але це посилює тиск на диктатора, як політичний, так і психологічний, і точно сприятиме активізації переговорного процесу на тлі проведення у США самітів G20 та G7.

Табу знято – союзники відкрито попереджають Путіна: "Якщо ти хочеш бути із нами, торгувати та вести справи, тобі потрібно завершити війну, яка вже виходить за межі здорового глузду. Нам це не подобається, і ми не хочемо бути дотичними до цього".