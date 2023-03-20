Российский диктатор намерен давать "разъяснения относительно позиции России" о ситуации в Украине. Об этом российским СМИ сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве: за ним наблюдали онлайн тысячи человек

Тема Украины, безусловно, будет фигурировать на переговорах Путина и Си Цзиньпина,
– сказал Песков.

Не обошлось и без обвинений Запада. Кремлевский представитель, заявил, что США не дают даже снизить интенсивность боевых действий в Украине. Об этом также собираются говорить с Си Цзиньпином.

Встреча начнется в 16:30 мск.

Визит Си Цзиньпина в Россию: что известно

  • Китайский лидер 20 марта прибыл в Москву, где намерен встретиться с президентом Путиным.
  • СМИ пишут, что после визита в Москву, Си Цзиньпин поговорит с Президентом Украины Зеленским. Вероятно, будет телефонный звонок.
  • Сли отметили, что для Си это первый визит в государство-агрессорку за четыре года. В России даже появились билборды с приветствиями президента КНР. Сам Путин по случаю такого события написал статью, в которой рассказывал о китайско-российской дружбе.
  • Кстати, спикер по национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, Вашингтон крайне обеспокоен любыми предложениями от Пекина по урегулированию ситуации в Украине.