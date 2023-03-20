Російський диктатор намірився давати "роз'яснення щодо позиції Росії" про ситуацію в Україні. Про це російським ЗМІ повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує 24 Канал.
До речі Літак Сі Цзіньпіна приземлився у Москві: за ним спостерігали онлайн тисячі людей
Тема України, безумовно, фігуруватиме на переговорах Путіна та Сі Цзіньпіна,
– сказав Пєсков.
Не обійшлось і без звинувачень Заходу. Кремлівський речник, заявив, що США не дають навіть знизити інтенсивність бойових дій в Україні. Про це, зокрема, також збираються говорити із Сі Цзіньпіном.
Зустріч почнеться о 16:30 за московським часом.
Візит Сі Цзіньпіна до Росії: що відомо
- Китайський лідер 20 березня прибув до Москви, де планує зустрітись з президентом Путіним.
- ЗМІ пишуть, що після візиту до Москви, Сі Цзіньпін поговорить із Президентом України Зеленським. Ймовірно, буде телефонний дзвінок.
- Слі зауважили, що для Сі це перший візит до держави-агресорки за чотири роки. У Росії навіть з'явилися білборди з привітаннями президента КНР. Сам Путін з нагоди такої події написав статтю, у якій розповідав про китайсько-російську дружбу.
- До речі, речник з національної безпеки Джон Кірбі наголосив, Вашингтон вкрай занепокоєний будь-якими пропозиціями від Пекіну щодо врегулювання ситуації в Україні.