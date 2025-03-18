Началась игра на понижение позиций Украины

Ключевые события прошедшей недели оказались весьма предсказуемыми.

Во-первых, Владимир Путин сказал "да, но..." и двинулся на круг затягивания времени. Во-вторых, началась игра на снижение украинских переговорных позиций, а также вбросы по содержанию и границам возможных компромиссов. Чтобы было меньше неприятных сюрпризов, зафиксируем главное. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Психологическое противоядие украинцев

1. Глупо отрицать, что в украинском обществе есть растущий запрос на мир. Именно поэтому идея 30-дневного перемирия после качелей с паузой помощи вызвала такой эмоциональный отклик. Причем многие осознают, что это иррациональная реакция. Но все равно – а вдруг? Рассуждения на тему "а как технически, а что дальше" – это потом. Сначала – надежда.

В такой ситуации люди очень уязвимы. Кто-то уже отключился от фронта и начал мыслить послевоенными категориями (куда лететь из открытого львовского аэропорта). Это неизбежно.

Но что меня порадовало: в совершенно разных средах отметил наличие своего рода психологического противоядия. Базис этого противоядия – Путину нельзя верить, он обманет. Это балансирует надежду. Будет – прекрасно, обманет – не удивимся. Это помогает удерживать фокус "хочешь мира – работай на фронт". А также реально увеличивает шансы на мир.

Символические даты и шабаш вокруг них

2. Ближайшие полтора месяца будут ритуальные танцы вокруг символических дат. Будет много блефа. Поскольку есть огромная зона неопределенности, что создает мотивы для расшатывания противника.

30 апреля – 100 дней, как Дональд Трамп на посту. Отсюда множество слухов о перемирии до этой даты. Либо нужен какой-то очень яркий результат. Или же его отсутствие нужно перебить чем-то омрачающим на других направлениях. В апреле у Трампа начинается тарифная битва. Ему надо объективно что-то показывать.

9 мая – бенефис Путина, к которому он готовился последние 5 лет. Это момент триумфа, который ничто не должно омрачать. Отсюда огромная мотивация закрыть историю с Курском и остановить хотя бы на какое-то время всякую возню на фронте. Ведь серьезные победы у россиян не ожидаются, а Украина доказала, что способна неприятно удивлять.

И 100 дней, и 9 мая как-то пройдут, даже если не будет яркого прорыва в сфере войны. Трамп и его люди уже сделали ряд оговорок, чтобы дезавуировать заявления о "конце войны за 24 часа". То есть на какие-то радикальные уступки ни Кремль, ни Белый дом исключительно ради дат не пойдут. Но совпадение интересов есть, как и естественное стремление удовлетворить их за счет самой уязвимой стороны – то есть нас.

Будущее Курщины

3. Ситуация с Курском очень наглядна. Суть знает совсем немного людей, но конспирологически это выглядит как публично не проговоренный обмен. Для оценки явно не хватает параметров той фигуры умолчания, которая, видимо, есть. Поэтому никаких оценок, только факт – завершения операции ВСУ в Курской области открывает Путину возможность делать что-то для урегулирования без потери лица.

Остается второй момент: российские войска пока сохраняют способность давить на отдельных участках. Отказываться от такого козыря нелогично (Путин его специально раздувает). Поэтому Кремль мотивирован медлить, отвечая Трампу, что отказ от движения надо как-то объяснить или компенсировать уступками.

Но очень затягивать эти игры опасно. Инфополе уже разогрели упреками, что Трамп игр не потерпит. Он бы может и хотел, но теперь будет труднее. Придется от угроз переходить к делу. Поэтому Уиткофф и говорит, что сроки измеряются неделей.

Сейчас и будут те самые недели – месяцы, о которых я ранее писал. Диапазон результатов может быть очень широким, потому что наша война – не в вакууме. Поэтому Москва и пытается максимально раскачать, чтобы иметь пространство для маневра. Мелочей здесь нет. Внутренняя устойчивость будет тем аргументом, который не позволит навязать неприемлемое.

Переговоры и уступки

4. Список того, что может быть заиграно в процессе переговоров, или уже частично озвучивался, или интуитивно угадывается.

Территория. Логика отмены санкций. Компенсации. Замороженные активы. АЭС. Обмен пленными. Возвращение украденных детей и гражданских. Параметры оборонного сектора. Не-НАТО и тому подобное. Сюда же – "Северные потоки", режим использования украинской ГТС, "вода в Крым" (огромный спектр задач) и многое другое. Но сначала – механизмы контроля и поддержания гипотетического режима прекращения огня.

Как эти фишечки будут расставлены, чего окажется достаточно для первого этапа – гадать бесполезно. Пара удачных выступлений "длинного Нептуна" повлияет на картину. Равно как и результат дискуссии в Европе относительно практической помощи Украине.

Основное сейчас – наглядная демонстрация американским партнерам, что заведомо неприемлемые для Украины вещи не стоит даже заявлять, потому что их невозможно воплотить. И все закончится позором.

Международный фон

5. Мы по понятным причинам зациклены на нашей войне. Но параллельно развиваются другие процессы, где российская агрессия – лишь один из сюжетов.

Иран, где все очень сложно внутри и вокруг. Здесь и хуситы, и Россия, которая пытается торговать посредничеством, здесь и миллиард нюансов вокруг Сирии.

Массовые протесты в Белграде и Будапеште по внутренним причинам. Они подстрекают к конспирологии: в мае прошлого года Сербию и Венгрию посещал император Си, открыто обозначая плацдарм в Европе. Беспорядок в Румынии. Беспорядок в Грузии. Это как-то уж слишком падает в китайскую копилку. Возвращая нас к теме того, что Кремль был вынужден отдать своего клиента старшему брату, но подъем китайских флагов вместо российских – это явно не то, что раньше ждали в Вашингтоне. Чего там ждут сейчас и что на самом деле способны реализовать – малопонятно.

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В общем мир занят не только нами. Для Трампа тема №1 – ситуация внутри США, остальные – производные. Вашингтон два месяца назад запустил переход в роль посредника, что предусматривает создание дополнительного пространства, а-ля деэскалация в риторике, выход инициатив, которые прямо обвиняют Россию в агрессии, мутные резолюции только на уровне ООН/G7 и тому подобное. С нашей стороны на уровне общественных институтов вполне корректно разоблачать такой подход.

Метания Трампа на тему "козырей" обусловлено тем, что "козыри" на самом деле есть у всех. Но идеального плана их разыграть нет.

Выводы для Украины

Для нас очень важно осознавать – это уже не ситуация безысходности, куда нас полтора месяца загоняли всеми силами. Украина выстояла зиму, не зашаталась от угроз остановить помощь, держит фронт.

Публичный отказ имитировать добровольный характер уступок резко снизил возможности навесить Украине безоговорочную капитуляцию. А также значительно повысила шансы того, что Москва будет затягивать войну, или срывать перемирие, если таки пойдет на него.

Сейчас достаточно неплохая ситуация для очередного круга разъяснений: чтобы достичь мира, надо лишить Россию возможности вести войну. Заявления первых лиц США доказывают, что с погружением в контекст они начинают лучше понимать особенности нашей ситуации. Поверхностное стремление навязать нахрапом простые решения корректируется. Потому что провал и/или позорное бегство в формате умывания рук – это не лучший вариант.

Следует продолжать фильтровать информационный шум реальных событий. Пока самая большая интрига с определенным потенциалом для нас – это подрыв долгосрочной уверенности в американском оружии из-за неуклюжих политических маневров. Что, наверняка, вызвало ярость ВПК и должно привести к каким-то механизмам компенсации. Не сразу, не в лоб. Но мы должны быть готовы наиграть максимум.