Играет фактами, – психотерапевт объяснил абсурдные заявления Путина о Бандере

На встрече с якобы матерями мобилизованных Владимир Путин заметно нервничал. Он дошел до неотвратимой точки, когда должен разговаривать с подставными женщинами как с реальными людьми.

Об этом 24 каналу рассказал психотерапевт Спартак Суббота. По его мнению, ничего сложного нет в том, чтобы рассказывать каким-то женщинам, как все должно быть, понимая, что никто Путину не задаст вопрос.

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Суббота считает, что нормальные правители приезжают в города, встречаются с реальными людьми. А Путин не решился приехать в оккупированный Херсон, который россияне называли "своим", или в Донецк и Луганск.

Он реально понимает, что его никто не ждет там,

– подчеркнул психотерапевт.

Дегуманизация украинцев

По его словам, россияне дегуманизируют украинцев.

"Даже во время Второй Мировой войны, после тех страшных преступлений, которые были совершены, речь не шла о дегуманизации немцев. А россияне это делают с украинцами, но никто не заслуживает дегуманизации", – отметил Спартак.

Он считает, что когда Путин говорит о Бандере, похоже, он не понимает, чем занимался герой Украины. Глава Кремля манипулирует, когда смешивает ложную информацию с фактами.

Реально была такая личность как Степан Бандера – он герой. Но Путин подмешивает, что он был на стороне фашистской Германии. Хотя понимает, что она очень негативно отразилась на жизни Бандеры и других освободителей Украины. Он играет фактами,

– подчеркивает собеседник.

По его словам, россияне берут какой-то факт, в котором не очень разбираются, и дегуманизируют людей, имеющих к нему отношение.

"Если мы дегуманизируем человека, мы по факту не можем воспринимать его серьезно", – считает Суббота.

По его мнению, россиян изъяли из цивилизованного мира, с ними никто не хочет общаться, они максимально обесценены.

"Но все равно их в Европе не дегуманизируют, потому что Европа стоит на высшем культурном уровне, чем Россия. Потому что у них нет культуры", – отметил Суббота.

У нас героями становятся по факту

Психотерапевт обратил внимание на еще одно утверждение Путина, что "украинцы сделали Бандеру героем".

"Мы не сделали его героем – он им был. Это они вынуждены делать кого-то героем, например, Кадырова, давать ему награды, пока реальные люди теряют руки и ноги. Это в лучшем случае", – говорит он.

Суббота отмечает, что в Украине награды получают реальные герои, ведь у нас ими становятся по факту, а в России награждают и делают героев искусственно.

В Бандеру россияне вцепились, потому что это единственная на их взгляд неоднозначная личность, еще тогда активно противодействующая российской пропаганде,

– отметил он.

Русофобия объединяет людей

Психотерапевт считает, что русофобия – это не что-то плохое.

"Это наше культурное наследие, оно объединяет людей, делает украинцев культурно ценными, создает нам поле для коммуникации со всем миром", - подчеркнул он.

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