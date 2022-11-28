Про це 24 каналу розповів психотерапевт Спартак Суббота. На його думку, нічого складного немає в тому, щоб розповідати якимось жінкам, як все має бути, розуміючи, що ніхто Путіну не поставить запитання.
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Субота вважає, що нормальні правителі приїжджають у міста, зустрічаються з реальними людьми. А Путін не наважився приїхати до окупованого Херсону, який росіяни називали "своїм", чи до Донецька та Луганська.
Він реально розуміє, що його ніхто не чекає там,
– наголосив психотерапевт.
Дегуманізація українців
За його словами, росіяни дегуманізують українців.
"Навіть під час Другої Світової війни, після тих страшних злочинів, які були вчинені, не йшлося про дегуманізацію німців. А росіяни це роблять з українцями, але ніхто не заслуговує на дегуманізацію", – зазначив Спартак.
Він вважає, що коли Путін говорить про Бандеру, здається, він не розуміє, чим займався герой України. Очільник Кремля маніпулює, коли змішує неправдиву інформацію з фактами.
Реально була така особистість, як Степан Бандера – він герой. Але Путін підмішує, що той був на стороні фашистської Німеччини. Хоча розуміє, що вона дуже негативно вплинула на життя Бандери та інших визволителів України. Він грає фактами,
– наголошує співрозмовник.
За його словами, росіяни беруть якийсь факт, в якому не дуже розбираються, і дегуманізують людей, які мають до нього відношення.
"Якщо ми дегуманізуємо людину, ми по факту не можемо сприймати її серйозно", – вважає Субота.
На його думку, росіян вилучили з цивілізованого світу, з ними ніхто не хоче комунікувати, вони максимально знецінені.
"Але все одно їх в Європі не дегуманізують, тому що Європа стоїть на вищому культурному рівні, ніж Росія. Бо в них немає культури", – зауважив Субота.
У нас героями стають по факту
Психотерапевт звернув увагу на ще одне ствердження Путіна, що "українці зробили Бандеру героєм".
"Ми не зробили – він був героєм. Це вони вимушені робити когось героєм, наприклад, Кадирова, давати йому нагороди, поки реальні люди втрачають руки і ноги. Це в кращому випадку", – мовить він.
Спартак Субота наголошує, що в Україні нагороди отримують реальні герої, адже у нас ними стають по факту, а в Росії нагороджують і роблять героїв штучно.
В Бандеру росіяни вчепились, тому що це єдина на їхній погляд неоднозначна особистість, яка ще тоді активно протидіяла російській пропаганді,
– зазначив він.
Русофобія єднає людей
Психотерапевт вважає, що русофобія – це не є щось погане.
"Це наша культурна спадщина, вона єднає людей, робить українців культурно цінними, створює робить нам поле для комунікації з усім світом", – наголосив він.
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