Путин играет в ядерный покер, – Каспаров предположил, кто может на него повлиять
Владимир Путин стал пугать Украину использованием ядерного оружия. Учитывая это, сейчас должна продолжаться борьба за сознание тех, кто способен остановить его.
Об этом заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров в эфире 24 канала. Кремлевский диктатор уже перешел все границы, так что осторожными шагами его не остановить.
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"Мы подходим к такому психологическому моменту, как игра в покер – повышение ставок. Путин играет в ядерный покер сейчас", – заявил Каспаров.
По словам политика, глава Кремля действительно может пойти на решительный шаг, однако вопрос в том, согласятся ли на это другие.
Он укрылся в своем бункере и оторван от жизни, а генералы должны принимать решение на месте. Поэтому бороться надо именно за них,
– заявил оппозиционер.
Также, по мнению Каспарова, если позиция НАТО будет более агрессивной и четкой по отношению к Путину, то это может кардинально изменить ситуацию. В частности, спасти жизнь тысячам украинцев.
Каспаров предположил, кто может повлиять на решение Путина: смотрите видео
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