Путин играет на противоречиях между странами, – ГУР Минобороны

ГУР Минобороны Украины подчеркнуло, что американо-украинское военное сотрудничество важно для безопасности всего восточноевропейского региона. Украинская сторона высоко оценивает фундаментальный вклад США в сдерживание гибридной агрессии.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов совершил рабочий визит в США. Он отметил, что сотрудничество двух стран в секторе безопасности и обороны вышло на новый качественный уровень.

Заметьте США и Польша продолжат консультации насчет военной активности России возле границ Украины

В частности, речь идет о сфере военной разведки.

Буданов отметил, что уровень военно-технического сотрудничества Украины и США укрепляет восточноевропейское пространство. Это не менее важно, чем другие фронты свободных демократических обществ. Они противостоят новейшим гибридным вызовам. В частности со стороны господствующего режима России.

Путин (Владимир Путин – 24 канал) играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием,

– заявил Буданов.

Начальник ГУР Минобороны подчеркнул, что без независимого и устойчивого украинского государства "не будет надежной среды безопасности не только в восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе".

США и Польша продолжат консультации

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох обсудили концентрацию российских войск возле границ Украины.

Политики договорились, что продолжат тематические тесные консультации.

Кроме того, Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг также обсудили "необычную" военную активность России возле Украины. В то же время детали разговора пока не раскрывают.

Сообщение ГУР Минобороны Украины:

Американо-украинское военное сотрудничество важно для безопасности всего восточноевропейского региона

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов с рабочим визитом посетил Соединенные Штаты Америки.

В комментарии пресс-службе разведывательного органа отечественного оборонного ведомства он отметил, что сегодня американо-украинское сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в том числе и военной разведки, вышло на качественно новый уровень: есть двустороннее осознание тех беспрецедентных вызовов, которые переживает Украина и все демократическое сообщество мира.

"Тот уровень военно-технического сотрудничества, который демонстрируют Украина и США, укрепляет безопасность восточноевропейского пространства и является не менее важным, чем другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новейшим гибридным вызовам, в том числе и со стороны правящего режима России", – отметил Кирилл Буданов.

Начальник ГУР МО Украины отметил, что руководство украинского государства и Министерство обороны Украины высоко оценивают фундаментальный вклад США в сдерживание гибридной агрессии, которая уже более семи лет ведется против Украины путинским режимом, а также активное участие в реформировании сектора безопасности и обороны нашего государства.

"Без независимого и устойчивого украинского государства не будет надежной среды безопасности не только в восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием", – добавил бригадный генерал Кирилл Буданов.