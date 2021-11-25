Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов здійснив робочий візит до США. Він зауважив, що співпраця двох країн у секторі безпеки й оборони вийшла на новий якісний рівень.

Зауважте США і Польща продовжать консультації щодо військової активності Росії біля кордонів України

Зокрема, мовиться про сферу воєнної розвідки.

Буданов зауважив, що рівень військово-технічної співпраці України та США зміцнює східноєвропейський простір. Це не менш важливо, аніж інші фронти вільних демократичних суспільств. Вони протистоять новітнім гібридним викликам. Зокрема, з боку панівного режиму Росії.

Путін (Володимир Путін – 24 канал) грає на суперечностях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією,

– заявив Буданов.

Начальник ГУР Міноборони наголосив, що без незалежної і стійкої української держави "не буде надійного безпекового середовища не лише на східноєвропейському просторі, а й в усій Європі".

США і Польща продовжать консультації

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох обговорили концентрацію російських військ біля кордонів України.

Політики домовилися, що продовжать тематичні тісні консультації.

Окрім того, Держсекретар США Ентоні Блінкена та генсек НАТО Єнс Столтенберг також обговорили "незвичайну" військову активність Росії біля України. Водночас деталей розмови наразі не розкривають.

Допис ГУР Міноборони України:

Американсько-українська військова співпраця важлива для безпеки всього східноєвропейського регіону

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов із робочим візитом відвідав Сполучені Штати Америки.

У коментарі пресслужбі розвідувального органу вітчизняного оборонного відомства він зауважив, що сьогодні американсько-українська співпраця в секторі безпеки й оборони, зокрема й воєнної розвідки, вийшла на якісно новий рівень: є двостороннє усвідомлення тих безпрецедентних викликів, які переживає Україна і вся демократична спільнота світу.

"Той рівень військово-технічної співпраці, який демонструють Україна й США, зміцнює безпеку східноєвропейського простору та є не менш важливим за інші фронти вільних демократичних суспільств, що протистоять новітнім гібридним викликам, зокрема і з боку правлячого режиму Росії", – зауважив Кирило Буданов.

Начальник ГУР МО України відзначив, що керівництво української держави та Міністерство оборони України високо оцінюють фундаментальний внесок США у стримування гібридної агресії, що вже понад сім років ведеться проти України путінським режимом, а також активну участь у реформуванні сектору безпеки й оборони нашої держави.

"Без незалежної і стійкої української держави не буде надійного безпекового середовища не лише на східноєвропейському просторі, а й в усій Європі. Тому посилення американсько-української військової співпраці зміцнює безпеку також всієї Східної Європи. Путін грає на протиріччях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією", – додав бригадний генерал Кирило Буданов.