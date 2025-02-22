20 – 21 февраля в российской столице прошел так называемый Форум технологий будущего. Во время своего выступления Владимир Путин рассказал о новых свойствах своего "знаменитого" "Орешника". Мол, его боеголовки могут выдерживать температуру, которая есть на поверхности Солнца, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Путин со странным шрамом на голове

Большое внимание слушателей привлекли не очередные побасенки диктатора, а четкий шрам на его лысой голове.

Шрам был заметен на фотографиях и телевизионных выступлениях со среды. При этом очевидно, что глава Кремля и не пытался его скрыть.

Шрам видно на левом виске Путина во время встречи с главным раввином России в четверг / Фото AP

В то же время на фото, выпущенных российскими государственными медиа в понедельник и вторник, этого шрама не было. Это говорит о том, что Путин, вероятно, получил травму в начале недели.

Напомним, что в 2023 году еще одна таинственная рана вызвала слухи вокруг здоровья 72-летнего диктатора. Тогда шрам можно было увидеть на его шее. Это произошло после сообщений в СМИ, которые утверждали, что Путин страдает раком щитовидной железы. Отмечалось, что глава Кремля постоянно находится в сопровождении хирурга Евгения Селиванова из Центральной клинической больницы Москвы, который специализируется на раке щитовидной железы.

Подобный шрам был замечен более двух лет назад, в декабре 2020 года, когда российское издание "Собеседник" указало на отличительный знак на шее Путина. Тогда пластический хирург Амджад Аль-Юсеф прокомментировал: "Теоретически, после интубации (вставки трубки для хирургических целей – 24 Канал) может остаться такой шрам, но это лишь в теории. Часто бывает, что даже шрама не остается, когда кожа заживает". Кремль тогда отрицал, что Путин страдает от проблем со здоровьем.

Напомним, что Путин заявил, что для переговоров с Трампом недостаточно только встречи, важны конкретные результаты, в частности по Украине.