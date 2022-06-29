Об этом говорил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Свое мнение он высказал 24 каналу.

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По его словам, Лукашенко пытается "выйти из воды сухим".

Я уверен, что он размышлял в такой категории – ему важно сохранить власть для его сына Николая,

– отметил Ступак.

Лукашенко таскает его с собой во все меры, он его очень любит. Совершенно очевидно, по мнению специалиста, в планах белорусского главы, чтобы власть потом перешла ему.

"Но он понимает, что война сорвет эти планы. Собственно вариант мероприятия в Украине (со стороны Беларуси – 24 канал) был еще в феврале – начале марта 2022 года. Однако этого не произошло", – добавил экс-сотрудник СБУ.

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В первую очередь, есть кредиты, которые Беларусь взяла в России и их нужно вернуть. Вместе с тем, он хочет взять еще больше кредитов, поскольку санкции душат: Россию капитально, а для Беларуси они смертельны", - добавил Ступак.

Поэтому это большой рычаг влияния, чтобы он согласился на наземное наступление на Украину.

Угроза из Беларуси: последние новости

Украинская разведка утверждает, что пока нет данных, что Россия в ближайшие дни готовит наступление с территории Беларуси.

Однако белорусские войска пытаются вести разведку. Государство-агрессорка шаг за шагом втягивает Беларусь в войну. Возможны провокации. К примеру, враг может атаковать белорусов, обвинив в нападении ВСУ. Ступак отметил, что россияне могут устроить серию взрывов.

Ступак отметил, что россияне могут устроить серию взрывов. Также белорусы проверяют боевую готовность своих войск у границы с Украиной. Речь идет о Волынском и Полесском направлениях.

В Минобороны рассказали, что на границе с Украиной сейчас находятся до 6 батальонов белорусских войск.

Однако россияне готовят в Беларуси диверсионно-разведывательные группы. Для их формирования страна-агрессорка использует белорусских военных.

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