Про це казав колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Свою думку він висловив 24 каналу.

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За його словами, Лукашенко намагається "вийти із води сухим".

Я впевнений, що він розмірковував у такій категорії – йому важливо зберегти владу для його сина Миколи,

– зазначив Ступак.

Лукашенко тягає його із собою на всі заходи, він його дуже любить. Цілком очевидно, на думку фахівця, що у планах білоруського глави, щоб влада потім перейшла йому.

"Але він розуміє, що війна зірве ці плани. Власне варіант заходу в Україну (зі сторони Білорусі – 24 канал) був іще в лютому – на початку березня 2022 року. Однак цього не відбулося", – додав ексспівробітник СБУ.

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Насамперед є кредити, які Білорусь взяла в Росії і їх потрібно повернути. Разом з тим він хоче взяти ще більше кредитів, оскільки санкції душать: Росію капітально, а для Білорусі вони смертельні", – додав Ступак.

Тож це є великим важелем впливу, щоб він погодився на наземний наступ на Україну.

Загроза з Білорусі: останні новини

Українська розвідка стверджує: поки немає даних, що Росія найближчими днями готує наступ з території Білорусі.

Проте білоруські війська намагаються вести розвідку. Держава-агресорка крок за кроком втягує Білорусь у війну. Можливі провокації. Наприклад, ворог може атакувати білорусів, звинувативши у нападі ЗСУ. Ступак зазначив, що росіяни можуть влаштувати серію вибухів.

Ступак зазначив, що росіяни можуть влаштувати серію вибухів. Також білоруси перевіряють бойову готовність своїх військ біля кордону з Україною. Мовиться про Волинський та Поліський напрямки.

У Міноборони розповіли, що на кордоні з Україною зараз перебувають до 6 батальйонів білоруських військ.

Проте росіяни готують в Білорусі диверсійно-розвідувальні групи. Для їхнього формування країна-агресорка використовує білоруських військових.

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