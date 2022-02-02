Путин иногда принимает импульсивные решения, – российский политик о возможном наступлении Кремля

Россия стягивает войска к границе Украины, но пока неизвестно, решится ли Владимир Путин на полномасштабное наступление. Однако глава Кремля иногда принимает импульсивные решения.

Об этом в программе Елены Требушной "Первые лица" на 24 канале заявил российский политик Лев Пономарев. По его словам, трудно делать какие-то прогнозы, ведь сейчас в российской политике "основную роль играют чекисты" и иногда они принимают непредсказуемые решения.

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Как рассказал Пономарев, о Путине говорят, что он продумывает каждый свой шаг, однако в этом сомневаются.

Я уверен, что это не так, и иногда он (Путин – 24 канал) принимает очень импульсивные решения,

– заявил российский политик.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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