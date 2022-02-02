Путин иногда принимает импульсивные решения, – российский политик о возможном наступлении Кремля
Россия стягивает войска к границе Украины, но пока неизвестно, решится ли Владимир Путин на полномасштабное наступление. Однако глава Кремля иногда принимает импульсивные решения.
Об этом в программе Елены Требушной "Первые лица" на 24 канале заявил российский политик Лев Пономарев. По его словам, трудно делать какие-то прогнозы, ведь сейчас в российской политике "основную роль играют чекисты" и иногда они принимают непредсказуемые решения.
К теме Мы никогда не прятались, – Кулеба о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией
Как рассказал Пономарев, о Путине говорят, что он продумывает каждый свой шаг, однако в этом сомневаются.
Я уверен, что это не так, и иногда он (Путин – 24 канал) принимает очень импульсивные решения,
– заявил российский политик.
Стоит прочесть У Путина заявили, что Украина "хочет напасть на Россию"
"Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
Войска России на границе Украины: последние новости
- В Кремле в очередной раз отметились абсурдным заявлением относительно Украины. В частности, спикер российского президента Дмитрий Песков отметил, что именно наше государство хочет напасть на Россию, а не наоборот.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет урегулировать ситуацию с Россией по дипломатическому пути. По его словам, Киев готов к переговорам в любом формате.
- В Кремле взволнованы из-за вероятных санкций против российских банков, поскольку после заявлений об ограничении курс рубля заметно ослаб.
- Значительная часть украинцев готова защищать государство в случае вторжения России любым способом. В частности, с оружием в руках готовы идти 44,9% граждан.