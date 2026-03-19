Такого никогда не было: почему вдруг Путин исчез из Москвы и как это связано с Ираном

Путин не появляется в Кремле и отменил празднование годовщины оккупации Крыма. Очевидно, что российский лидер знает о конкретной угрозе, а масштаб беспрецедентных мер безопасности свидетельствует, что это не просто паранойя.

Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что исчезновение может быть связано не столько с иранским прецедентом, сколько с реальной информацией о внутренних угрозах, возможно даже от окружения.

Почему Путин исчез из публичного пространства?

Трудно сказать, что именно напугало Путина, но факт его исчезновения из публичного пространства очевиден. Мне кажется, что это началось еще с Нового года – раньше, чем война в Иране. Если связывать с внешней ситуацией, то скорее с похищением Николаса Мадуро, ликвидацией Хаменеи и другого военного руководства. Именно совокупность всего этого, видимо, и сработала,

– сказал Шейтельман.

Эксперт считает, что это также может быть связано с внутренними угрозами, и Путин сейчас больше боится собственного окружения, чем внешних врагов. Об этом свидетельствует то, что в Москве даже заклеивают канализационные люки, готовясь к какому-то мероприятию, которое так и не состоялось.

Вчера прошла годовщина оккупации Крыма, которая обычно сопровождается громкими празднованиями. Однако не в этот раз. Путин лишь кратко выступил на совещании, упомянув о водоочистной системе в Крыму.

"Что охраняют пулеметы на мавзолее? До Ирана он не боялся ликвидации, а теперь вдруг спрятался, значит есть конкретная информация об угрозе. И мне кажется, что угроза исходит не от американцев. Хотя план его уничтожения у них есть", – объяснил Шейтельман.

Обратите внимание! Последним публичным мероприятием Путина в Кремле было совещание 9 марта, посвященное ситуации на мировом рынке нефти и газа. После этого в Кремле происходили только его встречи с губернаторами, министром образования и главой Сбербанка, и еще заседание Совбеза в формате видеоконференции, где сложно отследить его реальное местонахождение.

