Путин ищет виновника среди военных, чтобы списать провалы и удержаться у власти, – политолог

Недавно президент Владимир Зеленский заявил – если Путин умрет, то война в Украине завершится. Ведь в авторитарных режимах все очень сильно зависит от одного человека. И тогда начнутся внутренние разборки. В этом есть железная логика.

Об этом 24 канала рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, очевидно, что Владимир Зеленский стал хорошо разбираться в большой политике. Когда он только пришел к власти, все думали, что тот не разбирается во "внутренней кухне". Но это не так.

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В России ищут "стрелочников"

Как отмечает Юнус, сегодня все, кто хотел бы занять власть в России надолго, ищут виновника всех проблем. Скорее всего, они выберут Путина. Несмотря на это, и российский диктатор ищет "стрелочников", чтобы опрокинуть ответственность.

Путин также ищет виновников среди военных, чтобы все списать и удержаться. Но найдутся те, кто будет искать "стрелочника" в нем самом,

– отметил Юнус.

Он напомнил, как приходил к власти в СССР Никита Хрущев. Он был среди ближайшего окружения Иосифа Сталина, однако со временем жестко его критиковал. Также тот разобрался с Лаврентием Берией. Таким же способом впоследствии расправились с самим Хрущевым. Это уже все было.

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Когда пришел Леонид Брежнев, он все списал на Хрущева. Каждый списывал. Они называли это культ личности, волюнтаризм, застой и т.д. Горбачева также уже нехорошими словами называют,

– подчеркнул Юнус.

Будущий преемник Путина, убежден Юнус, тоже низвергнет все на Путина и начнет рассказывать, что он здесь был ни при чем. Поэтому слова Владимира Зеленского имеют железную логику. Пришедший вместо Путина спишет все на него и начнет разбираться с внутренними конкурентами. Тогда ему будет не до войны с Украиной.

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