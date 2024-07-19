Трамп может быть невыгодным России: кого Путин видит президентом США

Отношение Владимира Путина к кандидатуре Джо Байдена и Дональда Трампа на предстоящих выборах в США разное. Российская правящая верхушка не всегда одинаково комментирует этих представителей.

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что формально в России считают, что кандидатура Трампа для них более выгодна. Есть предположение, что он собирается уменьшать помощь Украине.

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Какую партию выгодно поддерживать России

Сергей Жирнов отметил, что пока никому неизвестно, какой будет политика Дональда Трампа, если он победит на выборах в США 2024 года.

Исторически сложилось так, что путинской России более выгодным был президент-республиканец. Экс-сотрудник КГБ объяснил, что для представителей этой партии важнее не человеческие ценности, а прагматические вещи.

На самом деле Трампа понять трудно, поэтому его кандидатура может быть даже хуже для России, чем Джо Байдена,

– сказал Жирнов.

Он отметил, что Владимир Путин говорил, что для России кандидатура Байдена может быть полезнее, ведь, из-за возраста, его вроде бы будет легче победить. Кремлевский диктатор ранее также заявлял, что Россия готова работать с любым президентом, которого выберите граждане США.