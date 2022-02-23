Путин использовал Макрона, – Пионтковский об ухудшении отношений между президентами

Эммануэль Макрон в феврале провел ряд переговоров с Владимиром Путиным, пытаясь сдержать российскую агрессию против Украины. Однако глава Кремля проигнорировал все договоренности, чем очень обидел президента Франции.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, новый этап отношений между президентами России и Франции вносит комический элемент в трагические события последних дней.

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"Он (Макрон – 24 канал) упал в истерику и даже, по моему мнению, быстрее самих украинцев потребовал созыва Совета безопасности (ООН – 24 канал)", – отметил Пионтковский.

Как Путин обыграл Макрона

По мнению Пионтковского, Макрон на переговорах с президентом России был убежден, что выполняет серьезную миротворческую функцию.

А выяснилось, что Путин его, как "промокашку", просто использовал и выбросил,

– добавил эксперт.

Публицист добавил, что ситуация с Макроном стала для Путина "наименее затратным способом полного покорения Украины".

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Пионтковский об обиде Макрона: смотрите видео

Отношения Путина и Макрона: коротко