Путин использовал Макрона, – Пионтковский об ухудшении отношений между президентами
Эммануэль Макрон в феврале провел ряд переговоров с Владимиром Путиным, пытаясь сдержать российскую агрессию против Украины. Однако глава Кремля проигнорировал все договоренности, чем очень обидел президента Франции.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, новый этап отношений между президентами России и Франции вносит комический элемент в трагические события последних дней.
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"Он (Макрон – 24 канал) упал в истерику и даже, по моему мнению, быстрее самих украинцев потребовал созыва Совета безопасности (ООН – 24 канал)", – отметил Пионтковский.
Как Путин обыграл Макрона
По мнению Пионтковского, Макрон на переговорах с президентом России был убежден, что выполняет серьезную миротворческую функцию.
А выяснилось, что Путин его, как "промокашку", просто использовал и выбросил,
– добавил эксперт.
Публицист добавил, что ситуация с Макроном стала для Путина "наименее затратным способом полного покорения Украины".Обратите внимание! Полное видео прямого эфира Андрея Пионтковского смотрите на ютубе 24 канала.
Пионтковский об обиде Макрона: смотрите видео
Отношения Путина и Макрона: коротко
- Эммануэль Макрон 20 февраля провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Политики обсудили тему российской агрессии против Украины.
- Также президент Франции предложил Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по безопасности и стабильности в Европе.
- 21 февраля президент России объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса.
- Франция отреагировала на скандальный документ, призвав собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.