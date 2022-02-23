Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, новий етап стосунків між президентами Росії і Франції вносить комічний елемент у трагічні події останніх днів.
До теми Україна вимагає скликати Радбез ООН через визнання бойовиків
"Він (Макрон – 24 канал) впав в істерику і навіть, на мою думку, швидше за самих українців почав вимагати скликання Ради безпеки (ООН – 24 канал)", – зазначив Піонтковський.
Як Путін обіграв Макрона
На думку Піонтковського, Макрон під час переговорів з президентом Росії був переконаний, що виконує серйозну миротворчу функцію.
А з'ясувалося, що Путін його, як "промокашку", просто використав і викинув,
– додав експерт.
Публіцист додав, що ситуація з Макроном стала для Путіна "найменш витратним способом повного підкорення України".
Піонтковський про образу Макрона: дивіться відео
Стосунки Путіна і Макрона: коротко
- Еммануель Макрон 20 лютого провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Політики обговорили тему російської агресії проти України.
- Також президент Франції запропонував Джо Байдену та Володимиру Путіну провести саміт із питань безпеки та стабільності в Європі.
- 21 лютого президент Росії оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу.
- Франція відреагувала на скандальний документ, закликавши зібрати екстрене засідання Ради Безпеки ООН.