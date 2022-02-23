Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, новий етап стосунків між президентами Росії і Франції вносить комічний елемент у трагічні події останніх днів.

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"Він (Макрон – 24 канал) впав в істерику і навіть, на мою думку, швидше за самих українців почав вимагати скликання Ради безпеки (ООН – 24 канал)", – зазначив Піонтковський.

Як Путін обіграв Макрона

На думку Піонтковського, Макрон під час переговорів з президентом Росії був переконаний, що виконує серйозну миротворчу функцію.

А з'ясувалося, що Путін його, як "промокашку", просто використав і викинув,

– додав експерт.

Публіцист додав, що ситуація з Макроном стала для Путіна "найменш витратним способом повного підкорення України".

Зверніть увагу! Повне відео прямого ефіру Андрія Піонтковського дивіться на ютубі 24 каналу.

Піонтковський про образу Макрона: дивіться відео

Стосунки Путіна і Макрона: коротко