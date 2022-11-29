Путин из-за неспособности противостоять ВСУ ведет себя отвратительно, – Белый дом

Российский диктатор надеется, что массированные удары по гражданской инфраструктуре смогут деморализовать украинский народ. Дело в том, что армия Путина терпит военные поражения на поле боя.

Из-за неспособности противостоять украинским воинам Путин ведет себя отвратительно. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби.

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Российская армия не способна противостоять ВСУ

Кирби подчеркнул, что большинство целей, которые атакует российская армия, именно гражданские. Путин пытается деморализовать украинский народ.

То, что он (Путин – 24 канал) делает в последние несколько недель, просто совершенно отвратительно. Не то чтобы он не поступал мерзко раньше, но... эти цели преимущественно гражданские. И он хочет именно попытаться поставить украинский народ на колени, потому что он не может поставить на колени украинские Вооруженные Силы,

– подчеркнул представитель Белого дома.

В то же время Кирби выразил уверенность, что российский диктатор не сможет добиться своей цели. Представитель Белого дома также отметил, что США продолжат обеспечивать украинских воинов необходимыми "инструментами, оружием, возможностями и подготовкой", чтобы ВСУ добились еще больших успехов на поле боя.

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97 % российских целей – гражданские

28 ноября министр обороны обнародовал статистику относительно российских атак по Украине. Алексей Резников сообщил, что с начала полномасштабной войны оккупанты нанесли уже более 16 000 ударов.

97% враждебных целей – гражданские. В частности:

захватчики нанесли более 12 300 ударов по пригородным районам и домам,

1900 – по многоэтажкам,

более 400 раз обстреливали транспортную и энергетическую инфраструктуру,

500 ударов – по военным объектам.



Статистика российских ударов по Украине / Инфографика Министерства обороны Украины

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